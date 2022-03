Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana di successo Doc-nelle tue mani, nell'ultima puntata della seconda stagione che andrà in onda giovedì 17 marzo alle ore 21:20 su Rai1 , ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il protagonista Andrea Fanti sarà costretto a confessare cosa è realmente successo Lorenzo Lazzarini e in che modo è morto. Per Doc questa sarà una confessione dolorosa perché sarà coinvolta anche sua figlia. Intanto, all'interno del reparto di Medicina interna dell'ospedale Ambrosiano, tutti i medici saranno contagiati da un batterio multiresistente e quindi i protagonisti dovranno effettuare la quarantena.

Doc dovrà confessare ai suoi colleghi la verità su Lorenzo Lazzarini

Nell'ottava ed ultima puntata che andrà in onda giovedì 17 marzo, verrà trasmessa il quindicesimo e il sedicesimo episodio che saranno rispettivamente intitolati "Stigma e "Mutazioni" . Entrando nello specifico del quindicesimo episodio, Fanti sarà vicinissimo al suo sogno di diventare nuovamente primario del reparto di Medicina Interna. Infatti, il protagonista starà per vincere con una schiacciante vittoria la sua battaglia per il primariato. Purtroppo per Doc le cose però si complicheranno nuovamente, in quanto sarà costretto a confessare a tutto il reparto in che modo è morto Lorenzo Lazzarini .

Nel frattempo, i medici seguiranno con molta attenzione il caso di un militare che arriverà in ospedale in condizioni disperate e con alcuni sintomi che saranno difficili da comprendere.

Intanto, Agnese sarà stanca delle pressioni di Caruso e quindi deciderà di indagare sul suo operato.

Tutti i medici verranno contagiati da un batterio che li metterà in quarantena

Invece, nell'episodio finale della seconda stagione, Andrea Fanti confesserà ai colleghi il suo segreto e poi si ritroverà a dover affrontare un altro ostacolo .

Infatti, ci sarà un batterio che contagerà tutto il reparto di Medicina interna e quindi tutti i medici effettueranno una quarantena. Allo stesso tempo però i protagonisti si ritroveranno a dover affrontare una lotta contro il tempo per fermare il contagio.

Infine, a Doc verrà in mente una soluzione, anche se sarà a conoscenza dei rischi che questa sua decisione potrebbe comportare.

Infine, Giulia dovrà decidere se fidarsi dell'idea di Andrea e accettarne pure tutte le conseguenze oppure prendere un'altra decisione.

Non resta che attendere il finale di stagione per scoprire come i colleghi di Andrea prenderanno la sua confessione e come Doc e gli altri protagonisti affronteranno questo nuovo batterio in circolazione.