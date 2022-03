Il prossimo martedì 15 marzo andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 1, la prima puntata della nuova serie tv Studio Battaglia . In particolare, le protagoniste sono una madre e tre figlie che svolgono la professione di avvocate divorziste. Poi però nel corso della prima puntata Anna prenderà la decisione di lasciare lo studio di famiglia e andrà a lavorare per un altro studio legale. Nel corso di questo appuntamento la donna si ritroverà anche a scontrarsi con sua sorella Nina in aula, in quanto quest'ultima sarà rimasta con la madre.

Anna lascerà lo studio legale di famiglia

Nella prima puntata in onda martedì 15 marzo, una delle protagoniste Anna Battaglia, lascerà lo studio di famiglia per accettare una nuova offerta di lavoro dello studio legale Zander e Associati. Poi però ci sarà un primo colpo di scena sorprendente, perché Anna un giorno troverà sotto l'ufficio ad aspettarla il padre Giorgio che non vedeva da 25 anni. Nel frattempo, Anna quello stesso giorno si ritroverà ad affrontare in aula sua sorella Nina che è rimasta nello studio legale con sua madre.

Allo stesso tempo, un imprenditore di nome Parmegiani vorrà essere difeso da Anna per divorziare con Carla. Poi ad un certo punto quest'ultima anche vorrà farsi difendere dalla donna e Anna accetterà di difendere Carla.

Quindi, l'imprenditore cambierà avvocato e si affiderà a Marina Battaglia.

Invece, Viola la più piccola delle sorelle Battaglia da un lato starà ultimando i preparativi per le nozze con il suo futuro marito Alessandro, ma dall'altro vorrà convincere le sorelle ad incontrare il loro padre.

Le nozze di Viola verranno annulate

Poco dopo, Anna lavorerà al contratto prematrimoniale tra una soubrette e un calciatore e in questa occasione si riavvicinerà al suo collega Massimo.

Tra i due infatti ci sarà una forte attrazione, ma Massimo sarà molto attratto anche da Nina. Poi, torneranno a galla anche alcuni segreti di Anna e Massimo mentre staranno collaborando insieme.

Invece, Carla scoprirà che per tutti questi anni ha vissuto nella menzogna, in quanto Giorgio dirà che lui 25 anni fa non avrebbe mai voluto abbandonare sua moglie e le sue foglie, ma era stato costretto per alcune circostanze che verranno sicuramente approfondite nel corso della prima puntata.

Infine, ci sarà un attacco hacker che porterà alla luce alcuni nomi che saranno iscritti a un sito di incontri extraconiugali. Nel mentre, Anna difenderà l'onorevole che vuole divorziare da suo marito che invece è un senatore. Allo stesso tempo, Viola avrà dei dubbi riguardo il suo matrimonio e poi alla fine le nozze salteranno proprio a causa di Nina. Invece, Alberto confesserà ad Anna una verità che metterà in crisi il loro rapporto.