Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 marzo, Marina e Fabrizio torneranno a Napoli, ma il loro rapporto sarà sempre più compromesso. Inoltre Ferri e Lara continueranno a mettere in difficoltà Chiara Petrone, mentre Samuel non prenderà bene l'assunzione di Nunzio al Caffè Vulcano e deciderà di confrontarsi con lui.

Marina e Fabrizio tornano a Napoli

Nella puntata di "Un Posto al sole" di lunedì 14 marzo, Raffaele dopo che si è scontrato con Ornella a causa di Diego, si intratterrà a parlare con Elvira e la serata finirà in un modo del tutto inaspettato.

Intanto Nunzio ragionerà su quale vestito indossare in occasione di un evento in cui parteciperà insieme a Chiara. Inoltre Marina e Fabrizio faranno il loro ritorno a Napoli, ma il loro legame sarà profondamente cambiato rispetto a prima.

Nell'episodio di martedì 15 marzo, Raffaele sarà in preda ai sensi di colpa dopo che è uscito senza dire niente a nessuno con Elvira. Ornella farà un'opera di mediazione tra lui e Patrizio. Quest'ultimo invece dovrà fronteggiare Samuel. Nel frattempo la Giordano si troverà sempre più in difficoltà nello gestire il marito. In tutto questo Nunzio sentirà che la differenza di ceto tra lui e Chiara può essere un ostacolo per la loro relazione, mentre Ferri apprenderà che Marina è tornata in città e questo provocherà l'enorme gelosia di Lara.

Micaela assume un'iniziativa con Jimmy senza dire niente a Niko

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 16 marzo, Chiara di fronte ai numerosi problemi sul posto di lavoro, deciderà di trovare sollievo nella cocaina. Qualcuno però noterà questa sua dipendenza. Intanto il rapporto tra la Giordano e il Petrone sarà particolarmente compromesso e la donna lo noterà dopo che si incontrerà con Ferri.

La complicità di quest'ultimo con Lara le farà aprire gli occhi. Inoltre Samuel non sarà scelto come capo cuoco del Vulcano al posto di Patrizio.

Nella puntata di giovedì 17 marzo, Nunzio sarà assunto al Caffè Vulcano e Samuel non sarà per nulla d'accordo con la scelta. Nel frattempo il Cammarota comunicherà a Chiara questa importante novità, ma la ragazza reagirà in maniera del tutto inattesa.

In tutto questo la Petrone dovrà fronteggiare sia Ferri che Lara, mentre Micaela sceglierà di prendere un'iniziativa con Jimmy senza informare preventivamente Niko.

Renato in difficoltà con le gemelle Cirillo

In base agli spoiler di venerdì 18 marzo, le gemelle Cirillo metteranno in moto un'idea che provocherà più di qualche difficoltà a Renato. Manuela però proporrà una soluzione che sembrerà porre rimedio a tutto. Infine Samuel sarà deluso per l'atteggiamento di Nunzio ed opterà per confrontarsi con lui.