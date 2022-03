La puntata di Beautiful del 16 marzo che è andata in onda su Canale 5 ha fatto da spartiacque. Liam ha confessato a Hope di essere stato con Steffy e di averla tradita. Non solo: ora lei aspetta un bambino, e lui potrebbe essere il padre. Le urla di dolore della povera Hope hanno fatto tremare Liam, che non ha saputo trovare alcuna giustificazione a quanto successo.

Nello stesso momento, anche Steffy ha confessato a Finn il suo tradimento, mettendolo al corrente della sua gravidanza. La reazione del bel dottorino è stata più pacata, ma non certo priva di stupore e di preoccupazione.

Nei prossimi espisodi italiani, la giovane Forrester si farà coraggio sottoponendosi al test di paternità.

Steffy fa il test di paternità: anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Beautiful che andranno in onda nel mese di marzo su Canale 5 raccontano che Steffy vorrà sapere di chi è il bambino che porta in grembo.

Se Hope non perdonerà Liam, Finn mostrerà una grande maturità promettendo a Steffy di starle accanto qualsiasi sia il risultato, a patto che sia onesta con lui in merito ai suoi sentimenti. È davvero lui che vuole al suo fianco? La giovane Forrester lo rassicurerà e lo ringrazierà per averla perdonata.

Finn e Steffy si recheranno quindi in ospedale per sottoporsi al test, mentre Liam e Hope saranno tremendamente in ansia per il risultato che cambierà per sempre le loro vite.

Con loro ci sarà anche Thomas, che sembrerà stranamente tranquillo. In realtà, ha in mente un piano assolutamente inimmaginabile per portare tra le sue braccia Hope sfruttando l'occasione.

Thomas fuori controllo, spoiler Beautiful mese di marzo 2022

A casa Forrester, Brooke sarà stupita dalle parole di Thomas, dopo aver detto a Hope che spera che il bimbo che aspetta Steffy sia di Finn.

È davvero cambiato? Assolutamente no. Come rivelano le anticipazioni di Beautiful. Thomas sta mentendo alla sua famiglia per portare avanti il folle piano che ha ordito insieme a Vinny.

La prima parte del piano di Thomas e Vinny andrà a buon fine: occorre prendere tempo. Il medico comunicherà a Finn e Steffy che ci vorrà un po' più del previsto per gli esiti, senza spiegare il motivo.

Dopo qualche ora di attesa estenuante, ecco che un tecnico di laboratorio chiamerà nello studio Steffy e il fidanzato. La busta che contiene i risultati del test di paternità è davanti a loro e la verità è al suo interno. O meglio, quello che tutti crederanno esserlo.

Thomas pregusterà la reazione di Liam quando verrà a sapere da Steffy ciò che ha scoperto e si preparerà a consolare Hope, esattamente come previsto nel suo machiavellico piano per portarla di nuovo nella sua vita.