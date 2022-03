Domenica 27 marzo, su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Tra gli ospiti del contenitore tv domenicale c'è stato Stefano De Martino. Quest’ultimo ha ironizzato sulla sostituzione delle poltrone avvenuta in studio, dove sono stati messi degli sgabelli. Secondo alcuni telespettatori, la replica di Mara Venier sarebbe stata una velata frecciatina a Pierpaolo Pretelli.

L'accaduto

Nel salotto di Domenica In, ieri è stato ospite Stefano De Martino. Prima di cominciare l’intervista il 32enne campano è stato protagonista di un siparietto con la conduttrice Rai.

Nel dettaglio, il ballerino ha chiesto come mai le poltrone presenti in studio fossero state sostituite dagli sgabelli. Mara Venier con tono ironico ha detto: "Qualcuno qui ha detto che bisogna svecchiare".

A fare eco alle parole della conduttrice, è stato Stefano De Martino che ha colto al volo la battuta: "Ma non c'è bisogno di svecchiare, non c'è bisogno. Non ne sentiamo l'esigenza".

La presunta stoccata a Pierpaolo Pretelli

La risposta della conduttrice veneta a Stefano De Martino potrebbe non essere casuale. Secondo l'interpretazione di diversi utenti social Mara Venier avrebbe infatti lanciato una velata frecciatina a Pierpaolo Pretelli. Il motivo? Il 31enne di Maratea, dopo alcune settimane passate nello studio di Domenica In come "valletto", recentemente era tornato a Mediaset per un'intervista a Verissimo, parlando così della propria esperienza nello studio del contenitore domenicale Rai: "Lì ho fatto un azione di botulino, ho ringiovanito un po'".

Parole che avevano indispettito Venier, la quale su Instagram aveva postato alcune stories in cui i suoi fan criticavano l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

La reazione dei telespettatori

Le battute di ieri fra Venier e De Martino non sono passate inosservate ai telespettatori di Domenica In sui social.

Su Twitter, ad esempio, un utente ha fatto notare che Mara Venier e Pierpaolo Pretelli avevano avuto un chiarimento e dunque le parole della conduttrice veneta sarebbero fuori luogo.

Un altro utente si è domandato se Venier chiamerà più Pretelli a Domenica In. Tra i vari commenti, c'è pure chi ha sostenuto che Mara Venier pensava di tenere l'ex gieffino nel contenitore domenicale solo per alzare lo share. Un altro telespettatore, invece, ha prontamente fatto notare che Pierpaolo nella nuova esperienza radiofonica non ha un ruolo da protagonista.