Mara Venier si toglie i sassolini dalle scarpe a Domenica In. Nel corso della puntata del 27 marzo durante l'intervista a Stefano De Martino, la conduttrice veneta non ha risparmiato una nuova frecciatina nei confronti di Pierpaolo Petrelli, spalleggiata anche dal conduttore napoletano.

Il motivo? Qualche settimana fa, intervistato a Verissimo, l'ex protagonista del Gf Vip aveva dato "della vecchia" alla Rai, dichiarando invece di aver trovato "dell'aria fresca" nello studio della trasmissione di Canale 5.

Parole che non sono piaciute a Mara Venier, la quale aveva scelto Pierpaolo come "valletto" del suo programma.

Pierpaolo Pretelli e le critiche alla Rai: la conduttrice di Domenica In sbotta

Nel dettaglio, dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, Mara Venier aveva scelto di "arruolare" Pierpaolo Pretelli nel cast fisso di Domenica In.

Dopo un po' di ospitate, però, la presenza di Pierpaolo è andata scemando sempre di più, fino ad arrivare alla completa sparizione.

Qualche settimana dopo l'ex velino di Striscia la notizia ha partecipato a un appuntamento domenicale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, dove ha ammesso che entrando di nuovo a Mediaset si è sentito ringiovanito, dato che "dall'altra parte" era tutto molto vecchio.

Stefano De Martino e Mara Venier: a Domenica In nuova frecciatina in diretta a Pretelli

Parole che non sono piaciute per niente a Mara Venier, la quale sui social non ha risparmiato stoccate al vetriolo nei confronti di Pierpaolo.

Come se non bastasse, ha scelto di prendersi la sua rivincita anche nel corso della puntata del 27 marzo di Domenica In, nel bel mezzo dell'intervista a Stefano De Martino.

La conduttrice veneta, infatti, stava discutendo con Stefano sul perché avessero tolto le poltrone per far spazio agli sgabelli ed ha ammesso che si tratta di una scelta dettata dal fatto che le poltrone sarebbero considerate "vecchie" per le interviste.

'Qui bisogna svecchiare', Mara Venier torna a punzecchiare Pierpaolo con Stefano De Martino

"Qui bisogna svecchiare, ha detto qualcuno" ha sottolineato Mara Venier con una risata fragorosa, lanciando così una frecciatina diretta proprio a Pierpaolo Pretelli, che aveva criticato la Rai.

"Ma non c'è bisogno di svecchiare, non c'è bisogno. Non ne sentiamo l'esigenza" ha subito sentenziato Stefano De Martino, che ha colto al volo la provocazione di Mara Venier e non si è fatto problemi a "infierire" anche lui contro l'ex protagonista del Grande Fratello Vip.

"Mi vien da ridere", ha chiosato ancora Mara Venier.