Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 28 marzo fino a venerdì 1° aprile 2022, sono ricche di colpi di scena.

Infatti, anche nelle prossime puntate di Un posto al sole, non mancheranno scontri, problematiche famigliari e atti vandalici impensabili. Bianca combinerà un altro pasticcio che rischierà di metterla in una brutta posizione con la scuola e la sua famiglia. Spazio anche ai saluti d’addio e di bentornato, con Patrizio in dirittura di partenza e il ritorno tanto atteso di Michele Saviani.

Il giornalista, dopo un lungo periodo di assenza, rimetterà piede a Napoli ma dovrà fare i conti con dei problemi.

Un posto al sole, anticipazioni: Patrizio e Viola cercano di fare pace

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Silvia informerà Guido Del Bue che un suo collaboratore si sta indebitamente appropriando di alcune cose appartenenti al caffè Vulcano e questa situazione finirà per allarmare il vigile. Mentre all’ospedale Riccardo e Ornella non avranno il medesimo punto di vista, finendo per scontrarsi, Patrizio e Viola cercheranno di ricucire il loro rapporto. Intanto Bianca continuerà a prendere parte all’oscura web challenge che la volta scorsa ha causato un danno a Silvia. Guido e Mariella, invece, cercheranno di cogliere con le mani nel sacco Cotugno, accusato di furto al caffè Vulcano: la loro trappola andrà a buon fine?

E mentre il gelo continuerà a tenere distanti Ornella e Raffaele, la dottoressa dovrà vedersela con le contravvenzioni di Crovi che, per l’ennesima volta, deciderà di fare di testa sua!

UPAS: Bianca, invischiata in una web challenge, compie un atto vandalico

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco e Angela si impegneranno per cercare un punto d'incontro a trovare un punto d'intesa, ma i due genitori farebbero meglio a dedicare tutte le loro attenzioni alla figlia visto che si ritroverà nei guai a causa della pericolosissima web challenge a cui sta partecipando.

La bambina, infatti, imbratterà il muro della scuola ma molto probabilmente sarà vista dalla sua professoressa. Per tale ragione Bianca diventerà intrattabile. Riccardo e Virginia si ritroveranno ad essere uniti professionalmente e questo non gioverà a Rossella. Intanto a Palazzo Palladini saranno tutti alle prese con la partenza di Patrizio, il quale si accingerà a lasciare Napoli.

Guido Del Bue si ritroverà davanti Silvia e Giancarlo a pranzo, perché la moglie Mariella li inviterà nonostante il parere contrario di lui. Come andrà a finire questo pranzo che promette scintille?

Marina scopre cosa sta facendo Roberto a Chiara: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco Boschi scoprirà che è stata proprio Bianca ad imbrattare l’edificio della scuola e avrà un confronto più che teso con la figlia. Questo faccia a faccia, però, durerà poco perché subentrerà una persona. Filippo metterà Marina al corrente di ciò che sta facendo Roberto Ferri all’ignara Chiara. Quando la Giordano apprenderà che Ferri sta pressando la giovane Petrone per spingerla alla dismissione dell’albergo di famiglia, lo affronterà.

Intanto a Palazzo Palladini Mariella inviterà a pranzo Silvia e il suo nuovo compagno Giancarlo, nonostante la contrarietà del marito.

Un posto al sole: il ritorno di Michele

Nelle nuove puntate di Un posto al sole ci sarà spazio anche per il ritorno a Napoli di Michele Saviani. L’uomo tornerà a casa dopo essere stato a Milano per questioni di lavoro, ma avrà a che fare con delle difficoltà che non gli agevoleranno la vita. Nel frattempo, mentre Marina investigherà sul motivo che ha portato Ferri a cedere l’albergo del rinomato gruppo Petrone, Chiara cadrà nella rete della perfida Lara anche per via dell’annebbiamento mentale dovuto al suo uso di droghe.