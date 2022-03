Cresce l'attesa per la nuova stagione di Don Matteo 13, la fortunatissima serie televisiva del prime time di Rai 1 che tornerà in onda a partire da metà marzo in prima visione assoluta.

Una delle novità più importanti riguarderà l'uscita di scena di Terence Hill che, a metà stagione, lascerà il posto al nuovo parroco che prendere in mano le redini della situazione e sarà interpretato da Raoul Bova. Tuttavia, l'uscita di scena di Don Matteo non sarà drammatica, dato che non ci sarà la morte dello storico protagonista.

Grande attesa per il ritorno di Don Matteo 13 su Rai 1

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Don Matteo 13 rivelano che la fiction tornerà in onda da metà marzo in prima visione assoluta su Rai 1, con un nuovo ciclo di appuntamenti che sono già attesissimi dal pubblico.

La vera grande novità di questa tredicesima stagione, riguarderà l'uscita di scena di Terence Hill che, dalla quarta puntata in poi, uscirà di scena dalla fiction di Rai 1.

Un addio che non passerà inosservato, dato che verrà a mancare una delle pietre miliari di questa seguitissima Serie TV che, ad oggi, continua ad appassionare una media di oltre sei milioni di fedelissimi spettatori.

Chi prenderà il posto di Terence Hill? Da metà stagione e fino alla fine della tredicesima serie, al posto di Hill ci sarà Raoul Bova, che vestirà i panni di Don Massimo.

Il retroscena su Don Matteo 13: il prete interpretato da Terence Hill muore o no?

Tuttavia, in queste ore emergono dei retroscena sul dietro le quinte della fiction e su queste nuove puntate che andranno in onda su Rai 1, che sicuramente non deluderanno le aspettative dei fan.

Una persona che lavora dietro le quinte di Don Matteo, in una recente intervista rilasciata al settimanale "Di Più", ha fatto sapere che Terence Hill non morirà.

Di conseguenza, non ci sarà nessuna uscita di scena tragica per il prete più famoso e al tempo stesso amato del piccolo schermo, dato che potrebbe trattarsi solo di un semplice arrivederci.

La verità sull'addio di Don Matteo

"Don Matteo non morirà quindi gli spettatori non devono perdere la speranza", ha svelato questa persona che partecipa alle riprese della fiction Rai.

A quanto pare, la produzione di comune accordo con Hill, ha scelto di non far morire il prete proprio per far sì che nel caso in cui l'attore dovesse cambiare idea e quindi decidere di rientrare di nuovo nel cast di questa fiction, la porta potrà essere sempre aperta.

Insomma l'uscita di scena del prete da questa tredicesima stagione non sarà un vero e proprio addio definitivo, ma potrebbe essere una sorta di arrivederci in vista di una possibile quattordicesima edizione della fiction.