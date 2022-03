Quella che Maria De Filippi ha condotto martedì 1° marzo, è stata una puntata di U&D molto movimentata. Le anticipazioni che ha diffuso la pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover", fanno sapere che è stato soprattutto Matteo e regalare vari colpi di scena. Il tronista ha mandato via Federica dopo aver detto di non averla pensata nei giorni scorsi; successivamente, Maria De Filippi l'ha convinto a raggiungere la corteggiatrice dietro le quinte per un chiarimento necessario.

Aggiornamenti sulle nuove puntate di U&D

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i fan di U&D su quello che è accaduto in studio martedì 1° marzo, quando il cast si è ritrovato per registrare una nuova puntata del dating-show.

Sul web, dunque, circolano le anticipazioni dettagliate di quello che è successo soprattutto a Matteo, protagonista assoluto di questa seconda parte di stagione del Trono Classico.

Dopo una lontananza dettata da motivi di salute, nelle scorse ore Ranieri ha potuto rivedere e riabbracciare Federica (la ragazza non ha partecipato alla ultime riprese perché febbricitante). Chi si aspettava una calorosa accoglienza, però, rimarrà spiazzato nel sapere che il tronista ha ammesso di non aver pensato molto alla corteggiatrice in questo periodo.

Lasciando i presenti senza parole, il genovese ha deciso di eliminare la bella Aversano, la spasimante che stava frequentando sin dall'inizio del suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

Il suggerimento della conduttrice di U&D

Mentre la registrazione di U&D andava avanti, Maria De Filippi si è accorta che Matteo aveva la testa tra le nuvole.

Anche se è stato lui ad eliminare Federica (che ha lasciato subito lo studio in preda all'ira e al dispiacere), ai presenti non è sembrato affatto convinto di questa decisione.

Spronato da un discorso della padrona di casa, Ranieri ha scelto di abbandonare le riprese in corso e raggiungere Aversano dietro le quinte per un confronto.

Chi era agli Elios racconta che il tronista non è più riapparso davanti alle telecamere (sicuramente si saprà cosa è successo leggendo le anticipazioni della registrazione prevista per oggi, mercoledì 2 marzo), ma gli opinionisti hanno commentato il suo comportamento un po' altalenante.

Gianni Sperti, in particolare, si è detto certo del fatto che Matteo non abbia le idee chiare, mentre il "collega" Luca Salatino è rimasto spiazzato dalla sua decisione di eliminare una ragazza per poi pentirsene pochi minuti dopo.

News su Gemma e Ida a U&D

La registrazione di U&D che Maria De Filippi ha condotto il 1° marzo, è stata dedicata anche ad alcuni storici protagonisti del Trono Over e alle loro conoscenze.

Ida e Alessandro hanno continuato a scontrarsi su alcuni punti fondamentali del loro rapporto (come la distanza geografica che c'è tra loro e la poca voglia di lui di raggiungerla a Brescia per frequentarsi meglio) ma, quando sembravano sul punto di dirsi addio, hanno deciso di proseguire e di trascorrere il prossimo fine settimana insieme.

Anche Gemma ha regalato un momento degno di nota: la dama, infatti, ha chiesto alla produzione di poter fare un massaggio alla schiena ad un cavaliere che le piace e che, almeno per il momento, non la ricambia.

Galgani ha proposto a Franco di sdraiarsi su un lettino a centro studio e di lasciarsi andare alle sue "coccole".

Oggi, quando trapeleranno le anticipazioni di una nuova puntata, si saprà se questo massaggio ha sortito l'effetto che la torinese sperava. È un bel po' di tempo, infatti, che la 72enne non esce con qualcuno: la redazione, infatti, ha acconsentito a farle fare un appello ai signori a casa con dei video che hanno fatto storcere il naso a Tina Cipollari.