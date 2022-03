Dopo l'intervista rilasciata a Verissimo domenica 20 marzo da parte di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, si sono riaccese le polemiche a distanza fra i due e Fabrizio Corona.

In seguito alle nuove dichiarazioni della ragazza nella trasmissione di Canale 5, il 47enne ha replicato in modo abbastanza duro ai due giovani, questa volta è finita nel mirino di Corona anche la mamma di Sophie.

Le parole di Sophie e Alessandro a Verissimo

Domenica 20 marzo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti nel salotto di Verissimo, su Canale 5. Tra i vari argomenti affrontati, la 20enne milanese ha anche rivelato in quali rapporti si trova attualmente con Fabrizio Corona.

In particolare la ragazza ha ammesso di ricordare il 47enne come una persona meravigliosa, attualmente però tra i due non c'è più alcun rapporto: "E' stato una grandissima delusione". Come spiegato da Sophie, in particolare Corona non avrebbe portato a termine alcuni lavori.

A fare eco alla fidanzata ci ha pensato Alessandro, il quale ha sostenuto che le frecciatine arrivate da Corona, sarebbero solo frutto di un disegno: "Lui cercava di sminuire la mia immagine. Quando ci siamo incontrati fuori mi ha detto che si trattava solo di hype".

La replica di Corona

A meno di 24 ore dalle dichiarazioni dei due giovani, rilasciate nello studio tv di Silvia Toffanin, su Instagram è arrivata la dura replica di Fabrizio Corona.

L'imprenditore si è scagliato contro la coppia: "Se non parlano di me, di cosa parlano questi due ebetini?". Poi, il 47enne ha proseguito: "I loro contenuti sono l'espressione del mondo dei social".

Inoltre Corona ha punzecchiato anche la mamma di Sophie Codegoni, sostenendo che la donna sarebbe disposta a tutto pur di apparire in una copertina di un giornale di gossip o in una diretta Instagram: "Venderebbe pure la figlia".

Basciano non ci sta e risponde indirettamente a Fabrizio

L'ennesima stoccata di Fabrizio Corona, non è affatto piaciuta ad Alessandro Basciano, il quale in una stories su Instagram ha pubblicato uno scatto che ritrae il corpo tatuato del 47enne: al posto del volto però Alessandro ha inserito l'emoji di un clown.

L'astio tra Fabrizio, Sophie e Alessandro è cominciato alcune settimane fa, quando i due giovani erano ancora al GFVip.

L'ex re dei paparazzi in un'intervista al settimanale Chi aveva dichiarato di avere avuto una relazione con Sophie, sostenendo che la ragazza fosse ancora innamorata di lui. Inoltre l'ex "re dei paparazzi" aveva affermato che Alessandro Basciano non sarebbe stato l'uomo adatto per Sophie.