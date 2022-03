Le prossime puntate di Beautiful in onda dal 27 marzo al 2 aprile vedranno Thomas cercare di convincere Hope a perdonare Liam per il tradimento con Steffy. Quest'ultima intanto, scoprirà di dover attendere prima di poter effettuare il test di paternità. Intanto Zoe sarà sempre più presa da Zende.

Anticipazioni Beautiful: Steffy non può ancora fare il test di paternità

In Beautiful non sarà solo il tradimento di Liam con Steffy ad aver turbato Finn e Hope ma soprattutto la notizia della gravidanza di Steffy. Ci sarà il sospetto che il bambino possa essere figlio di Liam e per fugare ogni dubbio, Steffy vorrà fare il test di paternità.

La ginecologa le dirà che sarà troppo presto per fare il test e le consiglierà nel frattempo di stare a riposo. Zoe nel frattempo, farà capire a Zende di essere innamorata di lui. Le speranze delkl ragazza si riaccenderanno nel momento in cui riceverà un sms di Zende. Peccato che si tratterà di un vecchio messaggio, inviato solo ora a causa di un problema al cellulare del giovane. Nel messaggio, Zende chiedeva a Zoe di non accelerare le cose con Carter.

Thomas sprona Hope a perdonare Liam

Dando uno sguardo alle nuove trame di Beautiful in onda fino al 2 aprile, Thomas cercherà di convincere Hope a perdonare Liam e salvare così il suo matrimonio con Spencer. Con questo gesto, Thomas farà vedere quanto sia cambiato.

Il giovane Forrester non sarà più il manipolatore di qualche tempo prima e cercherà di aiutare Hope a superare la crisi con Liam. Quest'ultimo intanto, racconterà al fratello Wyatt tutta la verità sulla notte passata con Steffy. Liam continuerà a tormentarsi per l'errore commesso. Zoe invece, ribadirà a Zende di essere attratta da lui.

Nel corso delle nuove puntate, Steffy riunirà Finn, Liam e Hope e comunicherà loro che dovranno avere tutti un po' di pazienza prima di sapere chi sia il padre del bambino, visto che ancora non potrà fare il test di paternità.

Beautiful, come rivedere le puntate

In attesa di sviluppi sulla paternità del bimbo di Steffy, Carter chiederà a Ridge di fargli da testimone di nozze, anche se Zoe non avrà ancora fissato una data.

Tutto questo, lo si vedrà in onda su Canale 5, da domenica 27 marzo a sabato 2 aprile. Dopo l'inizio del serale di Amici, la soap tv americana, è tornata ad andare in onda anche la domenica pomeriggio. Quindi Beautiful verrà trasmessa tutti i giorni a partire dalle 13:40. Per chi non riuscisse a sintonizzarsi su Canale 5, le puntate possono essere recuperate collegandosi al sito Mediaset Infinity. La piattaforma è gratuita e per poter accedere ai diversi contenuti basta essere in possesso di una mail valida e una password.