Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. A rendere pubblica la notizia è stato Amedeo Venza, tramite alcune stories. Il blogger ha spiegato che l'ex re dei paparazzi ha ricevuto moltissime segnalazioni e denunce. Nei giorni scorsi, l'imprenditore aveva pubblicato contenuti con attacchi nei confronti di Federica Calemme.

L'accaduto

Fabrizio Corona ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Nei giorni scorsi, il 48enne siciliano ha postato una stories, su Instagram, in cui si è scagliato contro Federica Calemme. Stando al giudizio dell'ex re dei paparazzi, la modella campana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 avrebbe le gambe di un calciatore.

Ovviamente, l'accaduto non è passato inosservato. Moltissimi utenti si sono schierati dalla parte dell'ex gieffina e hanno sostenuto che Corona avesse fatto body shaming nei confronti di Federica. Tra i vari commenti, c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore dell'imprenditore.

La segnalazione

A pochi giorni dall'attacco di Fabrizio Corona a Federica Calemme, è accaduto qualcosa di impensabile. In una stories, su Instagram, Amedeo Venza ha spiegato che il social network ha preso provvedimenti nei confronti del 48enne: "A seguito di denunce e segnalazioni, il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato". L'influencer ha precisato che con i social non si scherza. Poi, Venza ha precisato che presto verranno bannati anche altri profili social in cui vengono trattati in maniera inopportuna temi importanti.

L'attacco a Federica Calemme sul suo aspetto fisico non è stato digerito dai fan della modella. Per questo motivo sono state inviate alla piattaforma del social moltissimi segnalazioni per far rimuovore la stories di Corona.

Al momento non è chiaro quando l'account social di Fabrizio Corona tornerà ad essere attivo. Fino a quando il profilo sarà offline per l'imprenditore sarà un grande problema.

Grazie ai social, il 48enne riceve una grandissima fonte di guadagno. Il diretto interessato, infatti, sponsorizza prodotti.

Fabrizio Corona senza freni

Domenica 27 marzo Instagram aveva censurato uno scatto di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il messaggio ricevuto dalla coppia indicava che lo scatto non rispettava le linee guida.

La stessa Sophie in una stories, su Instagram, ha commentato l'episodio con parole piuttosto critiche: "Io scioccata". La mamma Veronica Pasciuti invece, ha parlato di invidia e gelosia per una foto che aveva ottenuto moltissimi like.