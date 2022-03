Da sempre attivissimo sui social, Fabrizio Corona, nelle ultime settimane, aveva concentrato la sua intensa attività mediatica sulla guerra in Ucraina, manifestando anche l'intenzione di recarsi a Kiev. Tra una Stories su Putin ed un commento sugli sviluppi del conflitto, l'ex re dei paparazzi ha piazzato anche alcune stoccate nei confronti di alcuni protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Inizialmente ha punzecchiato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, poi ha rivolto le sue attenzioni a Federica Calemme, fidanzata di Gianmaria Antinolfi, pubblicando una foto in cui paragona le gambe della 26enne a quelle di un calciatore.

Un affondo che ha provocato la reazione stizzita della napoletana ma anche di numerosi utenti social che hanno puntato l'indice contro l'imprenditore accusandolo di body shaming. L'esperto di Gossip Amedeo Venza ha riferito che il profilo Instagram di Corona ha ricevuto numerose segnalazioni che hanno portato alla chiusura dell'account. "É stato bannato a seguito di numerose denunce, con i social non si scherza" - ha riferito l'influencer

Disattivato il profilo del siciliano, Venza: 'Numerose denunce e segnalazioni'

L'assenza da Instagram di Fabrizio Corona non è passata inosservata. Il 48enne è sempre molto attivo sul suo profilo social dove, oltre a pubblicizzare le sue molteplicità attività, condivide le sue riflessioni sugli accadimenti quotidiani ma anche momenti di vita privata.

Nelle ultime settimane, il catanese aveva focalizzato la sua attenzione sulla guerra Ucraina e non erano mancati post provocatori. Da qualche ora, però, non ci sono più tracce dell'ex partner di Nina Moric su Instagram. "Utente non trovato" - è la scritta che compare cliccando sul profilo Fabrizio Corona Real.

Secondo quanto riferito dall'influencer Amedeo Venza, l'account dell'imprenditore è stato disattivato: "Presto ne verranno bannati tanti altri che, in maniera pesante a tratti violenta, trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare" - ha aggiunto l'esperto di gossip senza entrare ulteriormente nei dettagli.

Corona, dalle Stories sull'Ucraina alle stoccate a Sophie e Federica

Tra le ipotesi circolate con insistenza sul web c'è quella che il profilo di Fabrizio Corona sarebbe stato disattivato, oltre che per i post sulla guerra in Ucraina, anche per le segnalazioni ricevute dopo l'affondo contro Sophie Codegoni, la madre dell'ex tronista e Alessandro Basciano.

"Se non parlano di me, di cosa discutono questi due ebetini. La madre venderebbe la figlia per una copertina".

Il siciliano è finito nel mirino del web anche per l'affondo nei confronti dell'ex gieffina Federica Calemme. L'ex re dei paparazzi ha paragonato le gambe della napoletana a quelle di un calciatore con la fidanzata di Gianmaria Antinolfi che ha prontamente replicato via Stories: "Sfigato".