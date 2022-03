I concorrenti dell'Isola dei Famosi sono arrivati in Honduras solamente da una settimana, ma ci sono già i primi dissapori. In occasione della seconda puntata del Reality Show, Floriana Secondi in un fuori onda ha discusso animatamente con la modella Estefania Bernal.

Lo sfogo di Floriana Secondi

Floriana Secondi in occasione della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, in un fuori onda, è stata protagonista di uno sfogo piuttosto duro. Secondo Floriana, la maggior parte dei suoi compagni d'avventura le parlano alle spalle e ha lasciato intendere di essere pentita per aver preso parte al programma: "Ho visto fin dall'inizio le difficoltà, ma non mi piacciono i voltagabbana".

Floriana ha rivelato di essersi trovata in un gruppo sbagliato, aggiungendo però di essersi ricreduta su Antonio Zequila: "Quando l’altro giorno mi avete messo in coppia con Antonio sono entrata qui con l’ansia. Invece devo essere onesta, sono persone anche diverse da me, che non mi sopportano o che non mi vedono bene, ma leali. Sono dirette. Quello che pensano me l’hanno detto".

Le critiche di Floriana verso la modella Estefania

In un secondo momento Floriana Secondi ha ammesso di essersi sentita a disagio con alcuni naufraghi. A tal proposito la 44enne si è scagliata contro Estefania Bernal: "Mi sono trovata veramente male in questo gruppo". Parlando con la modella sudamericana, Floriana si è pentita di averla elogiata in alcune situazioni: "Sei falsa come i soldi del Monopoli".

A quel punto la diretta interessata ha sostenuto che Estefania sia cambiata da quando è stata "accoppiata" con Nicolas Vaporidis: "Quando si va con lo zoppo impara a zoppicare". Sostanzialmente Floriana è convinta che la modella argentina classe '95 abbia avuto un cambio atteggiamento per colpa del suo partner di gioco.

La replica di Estefania: 'Non puoi arrabbiarti con tutti, io parlo quando voglio'

In seguito alla stoccata di Floriana Secondi, Estefania Bernal ha chiesto spiegazioni. Dopo essere stata dipinta come una persona che parla alle spalle della gente, la giovane è prontamente intervenuta, cercando di spiegare il proprio punto di vista, ma la naufraga romana ha cominciato a parlare sopra di lei.

A quel punto Estefania ha perso la pazienza e ha sbottato con Floriana: "Tu non lasci parlare, Floriana. Non puoi arrabbiarti con tutti. Tu non lasci parlare. Stai zitta un attimo che parla lui e poi parli di nuovo. Io parlo quando voglio".