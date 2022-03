Un'altra avventura lavorativa è giunta al termine per Can Yaman. Dopo essersi fatto conoscere in Italia attraverso dei prodotti televisivi turchi, come BitterSweet, DayDreamer e Mr. Wrong, l'attore si è messo alla prova con una serie in lingua italiana, che lui conosce molto bene avendo studiato al liceo italiano di Istanbul. Al fianco di Francesca Chillemi, Can interpreterà un detective e a giudicare dalle parole con cui ha annunciato la chiusa del set di Viola come il mare, per lui è stata un'esperienza unica, tanto che ha ammesso che tutti gli mancheranno tanto.

L'attore: 'Dispiaciuto che il set sia finito'

"Fine riprese… Ridiamo, ma in realtà siamo molto dispiaciuti che il set sia finito", ha esordito Can postando un breve video che immortala gli ultimi minuti sul set della serie Viola come il mare, prodotta da Lux Vide. "Per me è stata un’esperienza unica, essere protagonista in un altro Paese e in un’altra lingua", ha proseguito l'attore nato a Istanbul, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al progetto.

"Credo di essere cresciuto, migliorato e maturato sia come persona che come attore", ha poi detto Can dicendosi grato dell'esperienza vissuta. "Mi mancherà da morire e spero di incontrare di nuovo tutti presto", ha concluso Yaman, aggiungendo che ora tocca al pubblico dare il giudizio sulla serie, cosa che avverrà presto visto che la fiction dovrebbe andare in onda prossimamente su Canale 5.

Insomma, per il l'attore adesso è il momento di dedicarsi ad altri lavori che prevedono di certo le riprese di Sandokan, ma potrebbero riguardare anche una collaborazione con Disney Plus di cui ancora non vi è alcuna conferma, ma solo voci di corridoio.

Intesa con la collega Francesca Chillemi

Il set ha permesso a Can di stringere un forte legame lavorativo con l'altra protagonista della serie, Francesca Chillemi, che interpreterà Viola, una giornalista che, trasferitasi a Palermo per cercare il suo padre biologico, lascerà Parigi e inizierà a occuparsi di cronaca nera e nel suo cammino incontrerà l'ispettore Francesco Demir.

Una sintonia tanto forte tra i due attori da far creder, nella realtà, che tra i due potesse esserci qualcosa in più della complicità lavorativa. In realtà pare proprio che non sia sbocciato nulla, se non una grande intesa professionale.

Mentre Francesca ha messo a tacere i gossip facendo pubblicamente sui social gli auguri al suo compagno per la festa del papà, a Can, dopo la fine della storia con Diletta Leotta, sono stati attribuiti diversi flirt, mai confermati dal diretto interessato. A quanto pare per il momento l'interesse di Can è rivolto al lavoro e ai tanti set che lo vedranno protagonista a breve.