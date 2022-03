Giovedì 24 marzo, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Durante la diretta, c'è stato un duro scontro tra Nicolas Vaporidis e Floriana Secondi. In seguito alle insinuazioni della 44enne romana nei confronti dell'attore, Ilary Blasi è intervenuta e ha redarguito Floriana.

L'accaduto

I naufraghi sono sbarcati in Honduras lo scorso il 21 marzo, ma già sono nati i primi dissapori. Floriana Secondi non le ha mandate a dire a Nicolas Vaporidis. La naufraga romana ha insinuato che il concorrente abbia dei privilegi rispetto agli altri: "C'è un regolamento per il quale sono stati ritirati tutti gli oggetti personale, compresi i telefoni".

Sulla base di quanto dichiarato, Secondi ha sostenuto che Nicolas non è mai uscito dalla stanza d'albergo perché ha trascorso parte del suo tempo al cellulare.

La naufraga ha anche fatto notare che tutti i concorrenti sono legati da un elastico mentre Nicolas non è "legato" a Estefania Bernal. Infine, la 44enne ha spiegato che a lei è stato vietato di portare un rosario - nonostante sia molto credente - mentre Vaporidis ha un rasoio per tagliare i capelli.

Blasi interviene

Di fronte alle insinuazioni di Floriana Secondi, Ilary Blasi ha ammesso di non sapere nulla del presunto cellulare non consegnato da Vaporidis. Inoltre, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha promesso di fare accertamenti .

Dal momento che la concorrente ha messo in dubbio l'operato della produzione, Blasi ha fatto una precisazione sul rasoio utilizzato dall'attore: "Mi dicono che è per esigenze mediche". Poi, la conduttrice ha redarguito la concorrente romana: "Non c'è nessun privilegiato, sono tutti uguali".

Infine, Ilary Blasi ha spiegato a Floriana e gli altri naufraghi che Nicolas ed Estefania non sono stati legati da un elastico perché nella prima puntata hanno vinto una prova e hanno ottenuto l'immunità.

Nicolas Vaporidis 'minaccia' di lasciare il programma

Nicolas Vaporidis ha prontamente replicato alle accuse di Floriana Secondi. Il diretto interessato ha precisato di non sentirsi affatto un privilegiato rispetto agli altri concorrenti. L'attore ha spiegato di non essere abituato a parlare con gente arrogante che pronuncia epiteti e si lamenta per ogni cosa.

Mentre Floriana continuava a parlare sopra a Vaporidis, Nicolas ha perso la pazienza e ha minacciato l'abbandono dell'Isola dei Famosi. Il naufrago ha proposto alla 44enne di fare una scommessa: qualora venissero trovate delle prove che aveva un cellulare , Nicolas si sarebbe ritirato dal gioco pagando la penale. Nel momento in cui non veniva trovata alcuna prova, però, Floriana avrebbe dovuto lasciare l'Honduras.

Infine, il diretto interessato ha ribadito essere sempre stato corretto nei confronti degli altri compagni d'avventura.