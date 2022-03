I nervi sono tesi nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la diretta che Alfonso Signorini ha condotto giovedì 10 marzo, la maggior parte dei concorrenti si è schierata contro Barù e in difesa di Jessica. Lulù, in particolare, ha attaccato il finalista che in un confessionale ha criticato sua sorella e la loro famiglia con parole piuttosto forti. La fidanzata di Manuel, inoltre, ha consigliato alla maggiore delle Selassié di lasciar perdere il nobile e di dare retta alle donne adulte che l'hanno sempre tenuto alla larga, come Nathaly e Valeria.

L'attacco al finalista del Grande Fratello Vip

Le parole che Barù ha usato in un recente confessionale per criticare Jessica e il suo atteggiamento da principessina, non sono andate giù neppure a Lulù.

La ragazza, infatti, dopo la diretta del 10 marzo ha deciso di esporsi per contestare il compagno d'avventura e le frasi poco carine che ha detto sulla sua sorella maggiore.

Mentre Selassié senior versava lacrime a letto ripensando a quello che il nobile ha detto sul suo conto ("Basta con questa storia delle principesse, chi lo è veramente non ha bisogno di dirlo. La loro è solo una cosa burina e di marketing"), Lucrezia attaccava pesantemente Gaetani, consigliandole a suo modo di lasciarlo stare per il bene di tutti.

"Io non permetto che mia sorella pianga per una persona così cattiva. Con te ha usato proprio cattiveria", ha tuonato la fidanzata di Manuel nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando nelle ultime ore.

Finisce l'era dei Jerù al Grande Fratello Vip

"Le cose che ha detto in confessionale e in piscina, ma ci sta con la testa?

", ha proseguito Lulù prima di suggerire alla sorella maggiore di alzarsi dal letto e riprendersi perché nessun inquilino avrebbe dovuto vederla stare male per Barù.

La giovane finalista del Grande Fratello Vip, poi, ha ricordato a Jessica le critiche che alcune vippone hanno fatto al nobile nel recente passato, dicendosi convinta che avessero pienamente ragione a non fidarsi di lui.

"Nathaly è adulta e gli uomini li capisce in un attimo. Anche Valeria l'aveva inquadrato, infatti non l'ha salutato quando è andata via", ha riflettuto Lucrezia a voce alta tra le mura di Cinecittà.

Nella casa più spiata d'Italia, dunque, sembrano esserci due schieramenti al momento: le donne "capitanate" da Lulù e gli uomini, con Giucas "jolly" e al di fuori di ogni discussione.

Attesa per l'elezione del vincitore del Grande Fratello Vip

Nonostante le tante critiche che ha ricevuto per come si è comportato con Jessica, Barù è riuscito a conquistare un posto in finale a discapito di due "veterane" della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, l'altra sera ha battuto prima Manila Nazzaro e poi Sophie Codegoni al televoto, confermandosi uno dei personaggi più amati dal pubblico del reality-show.

La principessina etiope, invece, non figura ancora ufficialmente nella rosa dei concorrenti che parteciperanno alla finale del 14 marzo: se vorrà giocarsi la vittoria, la maggiore delle sorelle Selassié dovrà prima superare la nomination che la vede contrapposta a Giucas Casella.

I vipponi finalisti, dunque, saranno cinque e uno di loro alzerà la coppa e si aggiudicherà il montepremi di 100mila euro.

Stando alle preferenze che i fan del programma stanno esprimendo sul web in vari sondaggi, i favoriti al trionfo sembrano essere Davide e Jessica: la giovane, in particolare, può contare su un numero alto di sostenitori, gli stessi che sono pronti a votarla e a regalarle una gioia dopo la delusione vissuta con Barù nelle ultime ore.