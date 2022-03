C'è stato un momento felice in cui tra Jessica e Barù regnava l'armonia all'interno della casa del GF Vip. Nel corso degli ultimi giorni, qualcosa tra i due si è rotto e ormai sembrano trovarsi sul piede di guerra.

Barù non ha gradito alcune affermazioni di Jessica, fatte nel confessionale del GF Vip, dove lo accusava di aver fatto strategia nel corso di questi mesi. Trovando "faccia a faccia", il concorrente non ha nascosto i suoi dubbi alla principessina, ammettendo che ci sono delle cose che non gli tornano nel loro rapporto.

Jessica e Barù ai ferri corti prima della finale del GF Vip

Nel dettaglio, a pochi giorni dalla finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Jessica e Barù sembra non essere più idilliaco come fino a pochi giorni fa.

Il motivo di questa tensione? Barù, nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, è stato messo al corrente di una serie di confessionali fatti da Jessica, la quale non era stata proprio carina nei suoi confronti.

La principessina, senza troppi mezzi termini, accusava di Barù di aver fatto delle strategie in questi mesi di permanenza in casa, coltivando una "presunta love story" con lei, che poi alla fine non è mai sbocciata.

La reazione di Barù non è stata delle migliori: il giorno successivo alla puntata, il nipote di Costantino Della Gherardesca, non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione per queste parole pronunciate da Jessica nei suoi confronti, tanto da considerarle una mancanza di rispetto.

Barù bacchetta e stronca Jessica al GF Vip

E, quando la principessina ha provato ad avere un ulteriore confronto con Barù, lui non ha perso occasione per stroncarla e per ribadire ancora una volta i suoi dubbi.

"Fuori, se ti fa piacere mi conoscerai meglio. Io non sono assolutamente falsa, cattiva e stratega", ha precisato Jessica nel momento in cui ha cercato di avere un faccia a faccia col suo "amico speciale", per mettere in chiaro le cose e cercare di arrivare ad un confronto chiarificatore.

'Dei dubbi ci sono', sbotta Barù con la principessina (Video)

"Ma questo lo hai detto tu su di me. Sono io quello che è stato offeso", ha subito ribadito Barù confermando di fatto di essersi sentito offeso dalle affermazioni della principessina sul suo conto.

"Non credo sia così, però dei dubbi ci sono. Un paio di cose non mi tornano", ha aggiunto ancora Barù confermando di non vedere Jessica con estrema limpidezza.

"Vuoi chiedermele?", ha chiesto a quel punto la principessina pronta a rispondere alle sue domande, ma Barù ha preferito prendersi del tempo e "osservare" la situazione a ridosso ormai di pochi giorni dalla finalissima del GF Vip.