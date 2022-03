Sarà una puntata chiave quella de Il Paradiso delle Signore di domani, giovedì 10 marzo. L'episodio va in onda su Rai 1 alle ore 15:55 e può essere rivisto in replica sul portale RaiPlay.

Vittorio è deciso a non farsi mettere in piedi in testa da Dante, e lo ha affrontato a viso aperto. La reazione di Romagnoli? Una risata piena di commiserazione, visto che ha in mente di strappargli tutto quello che ha di più caro, a partire dal Paradiso. Ma non solo: Dante vuole anche schiacciare Conti sul piano sentimentale, facendolo bruciare di rabbia al fianco di Beatrice, che sta iniziando a cedere alle sue lusinghe, ignara dei piani oscuri che sta tramando.

Intanto, Stefania è convinta che tra Ezio e Gloria ci sia una relazione e ne è sconvolta. L'unica persona con la quale si confida è Marco, sempre più vicino a lei con grande gelosia di Gemma. Di seguito, le anticipazioni della prossima puntata.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 124 trama

Dante non si ferma davanti a niente e a nessuno. Dopo aver sabotato la sfilata di Vittorio, che si rivela un flop, pensa già alla prossima mossa. Il Paradiso delle Signore deve diventare suo. Questa volta Conti è davvero nei guai, anche perché riceve la pessima notizia del forfait della signorina Buonasera, che avrebbe potuto dare una svolta a ciò che è successo.

Nel frattempo, Beatrice comincia a sospettare che Romagnoli la stia usando per l'ennesima volta.

Anche in occasione dell'affare con gli americani, Dante aveva cercato di portarla dalla sua parte con le sue lusinghe. Eppure, Beatrice non ha smesso di stargli accanto, attratta da quel suo fascino irresistibile.

Agnese in ansia per Maria

Dopo essere tornata da Roma, Maria ha fatto credere a tutti che con Rocco le cose vadano a gonfie vele, ma sappiamo che non è così.

Per non creare sospetti, ha accettato di presenziare alla festa della donna, bevendo decisamente troppo. Accompagnata poi da Vittorio a casa in stato pietoso, ha cercato di cancellare almeno per una sera il suo dolore.

Agnese è al corrente della verità e sa benissimo che la sua Maria sta mentendo per non far soffrire chi le sta accanto e, forse, per illudere se stessa.

La preoccupazione è tanta e non sa quale sia la cosa giusta da fare.

Il Paradiso delle Signore: Stefania scopre che Gloria è sua mamma

Arriva il momento tanto atteso dai telespettatori. Nella puntata Il Paradiso delle Signore di domani, giovedì 10 marzo, Gloria apre il suo cuore in una lettera, stanca di mentire da così' tanto tempo.

La lettera viene intercettata da Stefania, che crede sia un messaggio d'amore per Ezio. Invece no: in quelle righe legge ciò che le cambierà la vita per sempre. Scopre che Gloria è sua mamma e ne rimane sconvolta.

In un turbine di emozioni, la giovane Colombo scappa da casa. Si sente tradita da tutti e, in primis, da colei che credeva essere una delle sue amiche più care, la signorina Moreau.