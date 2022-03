I concorrenti del Grande Fratello Vip sembrano ormai fuori controllo. Quando manca meno di una settimana alla finalissima, alcuni protagonisti si stanno lasciando andare a gesti e parole forti. Delia, ad esempio, ha deciso di provocare i compagni e i telespettatori baciando un'altra donna dopo Soleil: la moglie di Alex Belli si è scambiata effusioni con Jessica dicendosi pronta a sostituire Barù, che da mesi temporeggia nel fare questo passo.

Nuovi intrighi al Grande Fratello Vip 6

Anche se è nella casa da poche settimane, Delia è riuscita a far parlare di sé e a tenere sempre alta l'attenzione dei telespettatori sulla sua storia.

Dopo aver assistito da lontano all'ennesimo quanto non necessario confronto tra il marito Alex e Soleil, Duran ha deciso di tornare protagonista compiendo un gesto che sta facendo parecchio discutere i fan del Grande Fratello Vip.

La sera dell'8 marzo, infatti, la sudamericana ha partecipato attivamente alla festa tra le mura di Cinecittà, scegliendo ad un certo punto di provocare vipponi e pubblico.

Dopo essersi scatenata in balli e canti con Sophie, la modella si è avvicinata a Jessica, le ha preso il viso tra le mani e le ha dato un bacio appassionato che a chi stava guardando la diretta ha ricordato quello con Sorge di qualche tempo fa.

Tra la maggiore delle sorelle Selassié e Delia, dunque, c'è stato uno scambio di effusioni che, a detta delle interessate, aveva l'obiettivo di scaturire una reazione in Barù.

La frecciatina al compagno di Grande Fratello Vip

"Visto che Barù non c'è e non lo fa, ci pensa Delia", ha urlato la moglie di Alex Belli rivolgendosi alle telecamere della casa che in quel momento stava riprendendo il suo improvviso quanto caloroso avvicinamento fisico a Jessica.

I fan del Grande Fratello Vip ricorderanno sicuramente i vari momenti di tensione che ci sono stati tra le due concorrenti in passato, soprattutto quando la principessina etiope era convinta che Duran volesse metterle i bastoni tra le ruote nella conoscenza con il nobile Gaetani.

Dopo aver capito che la modella stava soltanto giocando e provocando il marito, la sorella di Lulù ha deciso di dare un'altra possibilità alla loro amicizia, tant'è che nelle ultime ore sono arrivate al punto di baciarsi con trasporto davanti a tutti e senza temere giudizi.

I Jerù ad uno stallo al Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda la "ship" più chiacchierata della sesta edizione del Grande Fratello Vip (quella che i fan hanno ribattezzato Jerù), si sta muovendo poco o nulla.

Jessica conferma il forte interesse che nutre nei confronti di Barù e spera in una loro frequentazione fuori dalla casa, lui tentenna e promette all'amico Davide che non cadrà in nessuna trappola e che arriverà single fine alla fine del programma.

La principessina etiope ha anche messo in dubbio la sincerità di Gaetani dandogli dello stratega in confessionale: proprio queste parole hanno portato ad un acceso confronto tra i due, soprattutto perché i vippone si è sentito offeso nei suoi valori da questo pensiero di una persona che reputava moto vicina.

L'ora che i due hanno trascorso nella "capanna" creata da Lulù qualche giorno fa, dunque, non ha cambiato molto le cose: Jessica non si tira indietro e continua a credere in un futuro, Barù alterna momenti in cui sembra faticare nel trattenersi dal baciare la ragazza ad altri in cui dice addirittura di trovarla insopportabile.

Visto che mancano pochi giorni alla finale, è impensabile che tra i Jerù possa accadere qualcosa di sentimentale, soprattutto perché il nobile non sembra convinto di volerlo né dentro né fuori dalle mura di Cinecittà.