Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 28 febbraio c'è stato un colpo di scena importante. Alfonso Signorini ha mostrato a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano un'intervista rilasciata da Fabrizio Corona per il settimanale Chi, in cui ha parlato ex tronista di Uomini e Donne. La conferma definitiva della loro storia d'amore è arrivata, ma le parole di Corona hanno stupito tutti, in primo luogo Alessandro.

Il messaggio di Corona: 'Sophie ti aspetto'

Alfonso Signorini ha radunato le donne del GF Vip in salotto, per raccontare loro che Fabrizio Corona ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato di Sophie Codegoni.

Soleil e Lulù hanno spiegato di essere a conoscenza di questa relazione, che risale all'estate scorsa, mentre le altre donne della casa non ne sapevano nulla.

Alessandro e Sophie sono stati mandati nella Mistery Room e prima di tutto sono state mostrate le foto di Fabrizio e Sophie insieme. Una paparazzata che risale a giugno-luglio scorsi.

"Sophie sono qui e ti aspetto", è il titolo dell'intervista che Corona ha rilasciato a Chi.

Sophie aveva raccontato di aver parlato ad Alessandro Basciano delle sue relazioni precedenti, senza mai fare nomi, per questioni di privacy. Alessandro è apparso molto infastidito, soprattutto per il fatto che Sophie gli ha sempre parlato di Corona in qualità di manager, sottolineando che sarebbero andati molto d'accordo, senza mai aggiungere che in realtà avevano avuto una relazione.

La reazione di Alessandro Basciano

Visto il carattere istintivo di Alessandro, c'era una certa curiosità nel vedere quale sarebbe stata la sua reazione nell'apprendere tutto questo.

Basciano si è mostrato particolarmente infastidito per l'omissione di Sophie, che gli ha parlato di Fabrizio in qualità di manager, senza mai dire che ha avuto una relazione con lui.

"Bastava che Sophie lo dicesse", ha sottolineato Alessandro, spiegando di non essere interessato alla loro relazione, che è precedente al GF Vip, ma che avrebbe preferito un po' più di sincerità.

Fabrizio Corona nella sua intervista ha dichiarato che Basciano non è l'uomo giusto per Sophie e che per lui sarà molto difficile stare con una ragazza come lei.

Alessandro ha semplicemente risposto che sicuramente quando Corona lo conoscerà fuori si rimangerà tutto quello che ha detto. "Lascialo convinto, io lo so chi sono", ha dichiarato Alessandro, aggiungendo che non sarebbe geloso se lei lavorasse con lui.

"Forse è lui che non mi ha dimenticata ed è innamorato", ha aggiunto Sophie, rispedendo le accuse al mittente.

Le parole di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha spiegato che la sua storia con Sophie Codegoni è stata "imparagonabile" e che stare con lui "è come andare all'università". L'uomo ha dichiarato di essere convinto che lei sia ancora innamorata di lui e che non le sia passato il sentimento, cosa che in realtà Sophie ha smentito in diretta.

Corona ha aggiunto di volerle un bene dell'anima e di essere l'unico a conoscerla davvero e a conoscere i suoi desideri: la aspetta a braccia aperte e ha già molti progetti lavorativi per lei.

Poi ha anche aggiunto che uno come Basciano, che ha perso la pazienza con Alex Belli, difficilmente reggerà la vita di Sophie al di fuori della trasmissione.