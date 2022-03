Soleil Sorge, all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ha sempre dichiarato di essere sentimentalmente impegnata, ma nessuno è mai riuscito ad avere da lei maggiori dettagli su questa presunta relazione. In tanti si sono chiesti se questo presunto fidanzato esistesse davvero, anche per la mancanza di reazioni esterne dopo tutto quello che è successo con Alex Belli e Delia Duran. Alfonso Signorini ha indagato e durante la diretta del 3 marzo ha parlato del mistero che avvolge questa persona speciale per Soleil Sorge.

Il fidanzato di Soleil Sorge esiste: le indagini di Alfonso Signorini

Soleil Sorge, da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, mesi fa, ha sempre dichiarato di avere il cuore occupato e una persona che l'aspetta fuori, con cui ha iniziato una relazione. Ha sempre evitato di fare nome e cognome di questa persona, per cui nel corso dei mesi è nato questo mistero sulla sua identità. Alfonso Signorini ha deciso di indagare ed è riuscito a trovare il fidanzato di Soleil, come lui stesso le ha comunicato durante la diretta del 3 marzo. Il conduttore ha subito spiegato di non avere nessuna intenzione di rivelare l'identità di questa persona, ma prima di tutto ha voluto sapere da Soleil se è nato qualcosa con Gianluca Costantino.

L'influencer ha dato un bel due di picche anche all'ex concorrente, spiegando che tra loro potrà esserci solo una bella amicizia. Il fidanzato di Soleil, però, esiste e questo è stato confermato. La gieffina in alcuni momenti ha avuto paura che lui non fosse più fuori ad aspettarla, ma in altri si è convinta che tutto proceda per il meglio.

Il fidanzato di Soleil si è cancellato dai social

Alfonso Signorini ha indagato sul fidanzato di Soleil Sorge e lo ha trovato, anche se ha deciso di non rivelare la sua identità. "C'è, esiste" ha dichiarato il conduttore del Grande Fratello Vip. Signorini ha spiegato che inizialmente non credeva che questa persona esistesse davvero, ma lo ha trovato e conosce la sua identità, che non ha svelato per questioni di privacy.

Per riuscire a convincere Soleil che lo ha realmente trovato, il conduttore le ha svelato alcuni dettagli per farle capire che è davvero lui. Le ha detto che prima che lei entrasse nella casa, questo ragazzo ha cancellato tutti i suoi profili social. L'influencer ha risposto che lui non ha mai usato i social, ma Signorini ha sottolineato che aveva un profilo Facebook, che ha chiuso. Questo ragazzo avrebbe anche sborsato una bella cifra per far cancellare tutte le sue foto da Google, proprio perché non vuole finire sotto i riflettori del gossip, avendo un lavoro lontano dal mondo dello spettacolo.

Il patto di Soleil con il ragazzo

L'unica cosa che è stata svelata è che il fidanzato di Soleil potrebbe chiamarsi con un nome che inizia con la lettera "C".

Lo ha svelato il conduttore stesso, spiegando che prima di entrare al Grande Fratello Vip l'influencer e il suo fidanzato hanno fatto un patto molto importante. "Qualsiasi cosa succeda là dentro, io sarò sempre con te" è stato il patto tra i due. Questo è il motivo per cui non ci sono state reazioni quando è scoppiato il caso del triangolo Belli-Sorge-Duran. "Continua a mantenere fede al suo patto" ha aggiunto Signorini, confermando a Soleil che il misterioso ragazzo è ancora fuori che l'aspetta.