Soleil Sorge è una delle grandi protagoniste del GFVip. All’interno della casa più spiata d’Italia la 27enne ha stretto un’amicizia speciale con Alex Belli, ma fuori dai riflettori sarebbe impegnata. Stando ad alcune indiscrezioni Carlo Domingo avrebbe “rubato” il cuore dell’influencer italo-americana.

Le dichiarazioni della gieffina

In occasione della 24ª puntata del GFVip, Soleil Sorge ha commentato in studio il legame instaurato con Alex Belli. La diretta interessata ha ammesso di non credere nel “poliamore” del coinquilino. Sebbene la gieffina abbia riferito di essere innamorata di Alex come essere umano, al tempo stesso ha precisato che per lei l’amore è un’altra cosa.

A tal proposito la 27enne ha confidato che l’amore è sinonimo di costruire qualcosa insieme. Mentre con la persona che ha fuori dal GFVip Soleil sogna un futuro insieme, con Belli il rapporto non sta prendendo quella direzione.

Tutto quello che c’è da sapere sul presunto fidanzato di Sorge

All’interno della casa più spiata d’Italia Soleil Sorge ha più volte rivelato di essere sentimentalmente impegnata. Tuttavia, non ha mai svelato l’identità del presunto fidanzato. Secondo il settimanale Chi, il “fortunato” sarebbe Carlo Domingo. Il ragazzo è un imprenditore che lavora nel settore della moda. Stando alle indiscrezioni, il presunto fidanzato di Soleil è originario di Marsala ma vive a Milano da moltissimi anni.

Inoltre, il ragazzo non amerebbe né i riflettori né i social. Carlo è figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo. Quest’ultimo, ha deciso di sfruttare la passione per la moda e ha aperto nel capoluogo meneghino la Domingo Communication. L’agenzia in questione si occupa di comunicazioni per i brand del settore fashion. Il ruolo di Carlo nell’ agenzia di famiglia è quello di apportare la sua visione digitale e creativa.

Soleil pronta a lasciare il reality show

In attesa di capire se Carlo Domingo e Soleil Sorge hanno o meno una relazione, l’influencer ha espresso il desiderio di volere abbandonare il GFVip. I “vipponi” non sono stati messi al corrente del prolungamento del Reality Show, ma visti i nuovi ingressi hanno iniziato a nutrire qualche sospetto a riguardo.

Alcuni concorrenti stanno già pensando all’uscita. Terminata la 25ª puntata, in onda lunedì 6 dicembre, Sorge ha confessato a Valeria Marini e Giucas Casella, di essere stanca, stressata e affaticata. Soleil non avrebbe più voglia di essere reclusa in una casa. L'influencer ha infine precisato di essersi meravigliata di sé stessa, per essere durata tre mesi all’interno di un reality show.

Valeria Marini ha cercato di far ragionare la coinquilina. Secondo la showgirl, Soleil potrebbe arrivare persino al trionfo.