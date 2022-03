Lara Komar, che nella daily soap Il Paradiso delle Signore, veste i panni della capo commessa Gloria Moreau, è stata recentemente intervistata. L'attrice ha avuto modo di soffermarsi sul suo personaggio, che in questa sesta stagione ha fatto i conti con una trama più ricca. Non solo ha continuato a lavorare come capo commessa, affiancando l'ignara figlia Stefania, ma ha fatto i conti con un fantasma del suo passato: il ritorno del marito Ezio. Nell'intervista l'attrice ha annunciato che da poco si sono concluse le riprese e che prossimamente i telespettatori assisteranno a delle puntate colme di emozioni.

Spazio anche al rapporto con Veronica e Armando.

Lara Komar e i 'ritmi folli' della soap Il Paradiso delle Signore

Ancora pochissime puntate e finalmente Stefania verrà a sapere che sua madre biologica è sempre stata sotto ai suoi occhi e che è Gloria. Gli spoiler rivelano che, quando la ragazza apprenderà questa notizia, non la prenderà affatto bene e arriverà al punto di fuggire.

Insomma, questa de Il Paradiso delle Signore è un'edizione parecchio impegnativa per l'interprete di Gloria che, nell'intervista, non ha nascosto come la daily soap italiana abbia dei 'ritmi folli'. Interpretare un personaggio, a detta dell'attrice, significa coglierne le emozioni e i sentimenti. Ed ecco che giorno dopo giorno, Lara Komar ha iniziato a percepire la profondità di Gloria, grazie anche al lavoro fatto dagli autori.

Gloria de Il Paradiso delle Signore: 'Deve farsi da parte'

Per quanto riguarda il rapporto tra Ezio e Gloria, i quali hanno vissuto un'altalena di emozioni, l'attrice non mette in dubbio che i due si amano ancora. Non solo amore profondissimo ma anche tanta stima reciproca che però, stando all'attrice, sono oscurati dalla sofferenza subita in tanti anni di lontananza.

"L’amore c’è, ma è congelato" ha affermato Lara Komar, parlando dei muri che si sono formati tra il suo personaggio ed Ezio. Quest'ultimo, inoltre, ha Veronica la quale ha portato serenità e stabilità. Ed è proprio in nome dell'amore che Gloria 'deve farsi da parte'.

Veronica e Gloria vittime degli avvenimenti

A proposito dell'antagonista di Gloria, Veronica, l'attrice non la ritiene affatto una persona cattiva: "Assolutamente no, non è cattiva"ha affermato ed ha anticipato che le due donne avranno modo di interagire ancora e che lo faranno sempre da un punto di vista umano.

Sia Gloria che Veronica sono state definite 'vittime degli avvenimenti' dall'attrice Komar, visto che entrambe hanno un vissuto profondo e significativo.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore verranno fuori delle 'bombe'

L'attrice, senza fare alcuno spoiler, ha annunciato che le prossime puntate saranno ricche di emozione, sia positive che negative, e che usciranno delle 'bombe'. A proposito del rapporto con Armando, Lara ha parlato di come un tempo si è fatta strada l'idea che tra il suo personaggio e il capo magazziniere potesse nascere qualcosa di sentimentale, ma lei ha sempre tifato per un rapporto d'amicizia. Entrambi si capiscono e l'amicizia, a detta dell'attrice Komar, è un valore di cui bisogna tenere conto.