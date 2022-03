Katia Ricciarelli non ha preso parte all'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip. La cantante lirica, pur essendo una delle ultime concorrenti eliminate da questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, il 3 marzo non era in studio.

Un'assenza che non è passata inosservata anche perché, al posto occupato da Katia Ricciarelli la scorsa settimana, questo giovedì sera era seduta Clarissa Selassié, "nemica" della cantante lirica, che si era scagliata contro di lei con un pesantissimo post pubblicato sui social.

Katia Ricciarelli assente in studio al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip 6 in onda giovedì 3 marzo, gli spettatori e fan social del reality show, hanno avuto modo di notare l'assenza in studio di Katia Ricciarelli.

La cantante lirica non era presente nel parterre degli eliminati, nonostante la sua presenza fosse praticamente "certa", essendo una di quelle concorrenti che è stata fatta fuori dal gioco nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5.

Ma per quale motivo Katia Ricciarelli non era presente in studio? Durante la diretta del GF Vip, il padrone di casa Alfonso Signorini non ha proferito parola sull'assenza dell'ex moglie di Pippo Baudo.

Torna Clarissa in studio al GF Vip, Katia assente

Tuttavia, non è passata inosservata la presenza di Clarissa Selassié, che è stata "parte attiva" della puntata, in quanto ha partecipato al confronto tra le sue sorelle Jessica e Lulù, che si sono ritrovate ai ferri corti all'interno della casa di Cinecittà.

Ebbene, nelle puntate in cui Katia era presente in studio nel parterre degli eliminati, Clarissa non c'era e, questa settimana, che la giovane principessina è tornata, la cantante lirica era assente.

Stando alle indiscrezioni e ai rumor che circolano sul web e sui social, Katia Ricciarelli non avrebbe gradito la presenza di Clarissa in studio, motivo per il quale avrebbe dato forfait alla puntata serale di questa settimana.

Il retroscena su Katia: avrebbe imposto un 'out-out' agli autori del GF Vip

Addirittura si vocifera che Katia abbia imposto una sorta di "out-out" agli autori che gestiscono il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, per la serie: "o me o lei".

Del resto Clarissa non era stata per niente tenera nei confronti di Katia Ricciarelli e, nonostante la lettera di scuse letta in diretta tv al GF Vip, la cantante lirica aveva ammesso di non credere a queste sceneggiate e quindi di non essere disposta a "perdonare" la principessina.

Troveranno il modo per far sì che Katia possa cambiare idea e presenziare alle future puntate del GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.