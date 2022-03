La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e il momento delle nomination è sempre pieno di tensione. Lo scorso lunedì 28 febbraio, durante le nomination per l'eliminazione a sorpresa, Miriana Trevisan ha sorpreso tutti, facendo un nome del tutto inaspettato. Tutti erano convinti che votasse Soleil Sorge, ma in realtà ha scelto Alessandro Basciano. Nonostante la donna abbia spiegato di aver votato seguendo il cuore, Sophie Codegoni ha smascherato le sue strategie, svelandole a Soleil Sorge.

Miriana Trevisan ha votato Basciano: le accuse

Il comportamento di Miriana Trevisan durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 28 febbraio ha stupito tutti e ha attirato numerose critiche. Quando, in vista della finale, è stato annunciato che non ci sarebbero più stati immuni alle nomination, Miriana aveva annunciato a gran voce di esserne contenta, perché finalmente avrebbe potuto votare Soleil. Qualcosa, però, non torna. Perché, durante le nomination per l'eliminazione a sorpresa, la donna non ha votato Sorge, ma ha preferito nominare Alessandro Basciano. Una mossa che in tanti non hanno compreso e che è sembrata una vera e propria strategia. Sonia Bruganelli ne ha immediatamente parlato, in diretta, aggiungendo che sicuramente Trevisan temeva un'eventuale nomination insieme a Soleil, che è molto amata dal pubblico.

La difesa di Miriana Trevisan

L'accusa mossa da Sonia Bruganelli ha trovato un grande consenso sui social network. In tanti hanno pensato che se fosse stata coerente, Miriana avrebbe dovuto votare Soleil, ma evidentemente aveva paura di poter uscire lei. La concorrente si è subito difesa da queste accuse. "Ho giocato con il cuore" ha spiegato Miriana Trevisan, precisando che ha semplicemente deciso di non votare Soleil per correttezza, visto che è in casa fin dall'inizio.

La donna ha spiegato di aver deciso di votare qualcuno che è arrivato dopo, in modo da cercare di far arrivare in finale tutte le persone che sono entrate a settembre e che vivono da mesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. "Non ho nulla contro di lui" ha aggiunto la donna, spiegando il motivo per cui ha scelto di votare Alessandro Basciano, che poi è stato eliminato.

Sophie sbugiarda Miriana

Miriana ha spiegato di aver fatto una scelta di cuore, ma potrebbe anche aver mentito. Sophie Codegoni, parlando con Soleil Sorge, ha spiegato che in realtà Trevisan le ha detto che si tratta di una strategia. "Ha agito di strategia" ha dichiarato la ragazza, spiegando che la concorrente le ha spiegato di averlo fatto per se stessa e anche per lei. Miriana avrebbe spiegato chiaramente che mettersi contro Soleil in nomination era troppo pericoloso per loro, per cui per tutelarle ha deciso di mandare in nomination qualcuno meno forte di lei. "Capisco il suo ragionamento" ha aggiunto Sophie, spiegando che Miriana era convinta che Soleil e Antonio non sarebbero mai usciti, per cui ha preferito scegliere Alessandro, per tutelarsi.