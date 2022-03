Continua il consueto appuntamento pomeridiano con una delle soap italiane più amate di sempre: Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione. Nell'episodio che va in onda il 4 marzo su Rai 1, a partire dalle 15:55, proseguono le intricate vicende dei vari personaggi principali che lasciano i telespettatori con il fiato sospeso, in attesa di scoprire cos'altro potrà accadere. In particolare, durante la prossima puntata, la situazione all'interno del magazzino continuerà ad essere tesa a causa di Dante Romagnoli, il quale proseguirà con le sue strategie nel tentativo di colpire il suo bersaglio principale: Vittorio Conti.

Il paradiso delle signore, prime anticipazioni sul 4 marzo

Nel corso del prossimo appuntamento previsto con il paradiso delle signore, in onda il 4 marzo, proseguono le difficoltà all'interno del magazzino. In particolare, Umberto Guarnieri, dopo aver raccontato tutta la verità a Vittorio Conti sulle sorti del paradiso, rimane colpito dalla forza di volontà di suo genero. Pertanto, decide di parlarne con Flora per confrontarsi con lei su come poter agire per aiutarlo. Dopo un'attenta riflessione, per la prima volta, il commendatore arriva sul punto di compiere un gesto impensabile: minacciare Dante Romagnoli, pur di aiutare Vittorio. Purtroppo, però, i suoi tentativi falliscono sul nascere e deve pensare ad un altro modo per agire.

Intanto, Stefania cerca di consolare al meglio la sua amica Maria, spronandola a non continuare a buttarsi giù in quel modo. Pertanto, Puglisi decide di dover reagire assolutamente e, piuttosto che restare a Milano con le mani in mano, si reca a Roma per affrontare, faccia a faccia, Rocco Amato. Riuscirà a chiarirsi con lui?

Il paradiso delle signore, Salvo comprende la situazione

Durante la puntata del 4 marzo de il paradiso delle signore, Salvatore, dopo aver saputo che la piccola Irene non è affatto contenta all'idea di trasferirsi a Milano, decide di mettere da parte i suoi progetti e di essere molto comprensivo nei suoi confronti. Pertanto, evita di metterle pressioni inutili e le dà tutto lo spazio necessario, utile a convincersi di trasferirsi in una nuova città, senza alcun problema.

Infine, dopo che Dante ha ottenuto le quote del magazzino per poter attuare il suo piano nei confronti di Vittorio Conti, non ha più bisogno della lettera che incastra la contessa per l'omicidio di Achille Ravasi. Pertanto, non ha neanche più bisogno di continuare a ricattare Umberto per raggiungere i suoi scopi. Così, decide di restituirgli la lettera e, quindi, il commendatore può tirare un lieve respiro di sollievo per quanto riguarda la sua amata.

Invece, Vittorio si sente fortemente sconfitto all'idea di dover condividere una delle cose più preziose per lui con Dante Romagnoli. Da adesso in poi è costretto a lavorare con il suo acerrimo nemico di sempre. Un duro colpo che potrebbe mettere il suo stato d'animo a dura prova.

Cos'altro accadrà all'interno del magazzino?

Il paradiso, alcune anticipazioni sulla prossima settimana

Durante la prossima settimana nelle puntate sino all'11 marzo non mancano i colpi di scena avvincenti. In particolare, Maria fa ritorno da Roma, dopo aver incontrato il suo fidanzato, Rocco Amato. Cosa sarà successo durante la sua permanenza nella città eterna?

Intanto, Stefania prosegue con le sue indagini sulla sua famiglia e scopre qualcosa di sconcertante che potrebbe stravolgerle completamente la vita. Inoltre, Dante e Vittorio iniziano a lavorare insieme, ma la tensione si fa sentire pesantemente, al punto che i due si affrontano. Cos'altro accadrà all'interno del magazzino più amato d'Italia?