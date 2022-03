Tensioni all'interno della casa del GF Vip e, in queste ultime ore, Barù non ha nascosto la sua disapprovazione nei confronti di alcuni atteggiamenti di Jessica.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha gradito alcuni atteggiamenti della principessina, al punto da lamentarsi pubblicamente, facendole notare che non stava facendo una bella figura.

Barù infastidito dal modo di fare di Jessica al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il risveglio nella casa del GF Vip non è stato dei migliori per la coppia composta da Jessica e Barù.

Il concorrente, infatti, aveva chiesto alla principessina la cortesia di potergli prendere un tubetto di crema.

Jessica ha accettato ma non gliel'ha data proprio in un modo carino.

Jessica, arriva in giardino, ha tirato addosso a Barù il tubetto di crema, tanto da scatenare la reazione contrariata del concorrente che non ha nascosto il suo fastidio per questo atteggiamento da parte della principessina Selassié.

GF Vip: Barù sbotta contro Jessica e si lamenta (Video)

"Aioo. Non è carino", ha sbottato Barù nel momento in cui si è ritrovato questo tubetto di crema che gli veniva gettato addosso dalla principessina, la quale non ha proferito parola.

Insomma una piccola discussione tra i due amici speciali che, in queste settimane, hanno fatto sognare i fan del GF Vip, speranzosi di poter assistere alla nascita di una nuova love story all'interno della casa di Cinecittà.

Sta di fatto che, in queste ultime ore, Jessica deve fare i conti non solo con le lamentele di Barù ma anche con quelle di sua sorella Lulù.

Tra le due inquiline della casa di Cinecittà, da un po' di giorni vi è un vero e proprio clima di astio in casa, dovuto ad alcune dichiarazioni di Jessica, che hanno mandato in tilt sua sorella.

Jessica e Lulù ai ferri corti nella casa del GF Vip

In pratica, Jessica ha ammesso di essere sempre stata colei che in famiglia si era messa da parte per il bene delle sue sorelle e queste sue parole non sono piaciute a Lulù.

La principessina, fidanzata con Manuel Bortuzzo, non ha perso occasione per ribadire che sua sorella avrebbe fatto una brutta figura nel fare quelle dichiarazioni, al punto da deludere non solo lei ma anche la loro amata mamma, che le segue da casa e l'altra sorella Clarissa.

Insomma un momento di forte tensione tra le due sorelle che, sicuramente, avranno modo di parlarne e confrontarsi nel corso della prossima puntata serale del GF Vip, prevista giovedì 3 marzo su Canale 5.

Riusciranno a chiarirsi e a mettere fine a questo clima tensivo? Lo scopriremo nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini, in programma come sempre dalle 21.40 circa in prime time.