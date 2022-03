Da quando le soap turche di cui Can Yaman è protagonista sono sbarcate in Italia, l'attore turco è diventato un idolo per il pubblico. Amato per i suoi ruoli ma indubbiamente anche per il suo aspetto fisico statuario, l'ex fidanzato di Diletta Leotta è seguito in ogni suo movimento. Per Can il lavoro si è moltiplicato e con questo anche l'affetto dei sostenitori, ma qualcuno ha espresso qualche perplessità sulle qualità artistiche del sex-symbol. Una lettrice di Nuovo Tv ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone cosa pensa del modo di recitare di Yaman e il giornalista ha espresso il suo punto di vista sulla questione.

I dubbi della lettrice sulle qualità recitative di Can

Cecchi Paone tiene regolarmente una rubrica sul magazine Nuovo Tv nella quale risponde alle domande dei lettori che spesso riguardano i personaggi del mondo dello spettacolo. Stavolta, una lettrice ha voluto chiedere il parere del giornalista su Can Yaman. In pratica, la signora ha sottolineato che di certo le qualità fisiche sono evidenti a tutti e sono sicuramente un supporto valido per un attore. Ma il dubbio è se tanto successo sia supportato anche da capacità recitative.

A questo punto, Alessandro ha risposto affermando che in effetti ancora il vero banco di prova per l'attore, attualmente impegnato sul set di 'Viola come il mare' con la collega Francesca Chillemi, non è arrivato.

'Credo si debba aspettare per lui l’occasione di un vero film d'autore', ha detto Cecchi Paone aggiungendo poi che ancora non ha potuto testare le capacità di Can, visto che finora non lo ha mai sentito recitare in italiano, se non per parti brevissime, ma solo doppiato.

L'opinione del giornalista

'Finché farà solo fiction romantiche non sapremo mai se è bravo oltre che bello', ha proseguito il giornalista che ha poi ricordato che presto Yaman sarà protagonista di Sandokan, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve.

Questo progetto che lo vedrà al centro della scena, secondo Cecchi Paone sarà molto importante per mettere in evidenza le sue qualità da attore.

'Finalmente potrà dimostrare se oltre ai muscoli c’è di più', ha concluso Alessandro. E certamente i prossimi lavori di Yaman metteranno in luce nuove qualità dell'attore turco. Fino ad ora i ruoli si sono perfettamente coniugati con il suo aspetto fisico.

Da Bitter Sweet - Ingredienti d'amore a DayDreamer - Le ali del sogno, Can ha saputo conquistare i telespettatori, ma adesso dovrà dimostrare che la fama è meritata e va ben al di là dell'aspetto estetico. Chissà se dopo i nuovi progetti che vedranno l'attore al lavoro, il giornalista tornerà a esprimere la sua opinione sull'idolo delle spettatrici italiane.