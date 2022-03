La convivenza "forzata" al GFVip tra Barù e Jessica Selassié sta vivendo un momento di stallo. Durante il pranzo di mercoledì 2 marzo, il food blogger ha chiesto alla Principessa di avere un po' più di contegno mentre mangiavano. La 26enne, però, non ha preso bene il rimprovero del coinquilino e l'ha mandato a quel paese.

L'accaduto

Mercoledì 2 marzo. Barù, Jessica, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e Delia Duran stavano mangiando un piatto di pasta in veranda. Durante il pasto, il food blogger ha rimproverato la Principessa: "Siamo a tavola a pranzo, comportati bene un po' di decoro".

Non contento, il nobile ha rincarato la dose nei confronti della coinquilina: "Un minimo di contegno".

Di fronte alle parole del coinquilino, Jessica ha perso la pazienza. La Principessa senza peli sulla lingua ha risposto in malo modo a Barù: "Senti chi parla". La diretta interessata ha precisato che il piatto lo lasciava come voleva lei e non come avrebbe voluto il food blogger. A quel punto Jessica ha invitato il coinquilino a mangiare la sua porzione di pasta.

Prima di alzarsi da tavola e lasciare il pranzo ha sbottato: "Non mi rompere le p..."

La situazione tra Jessica e Barù

Tra i due "vipponi" sembrava essere tornato il sereno. Nella puntata di lunedì 28 febbraio, è stato dedicato un ampio blocco a Jessica e Barù.

La Principessa in puntata ha più volte ribadito di essere molto attratta dal coinquilino. Inoltre, Jessica si è detta sempre più convinta che le cose tra i due stiano andando per il verso giusto. In effetti, la 26enne non ha avuto tutti i torti. Barù durante il pranzo domenicale si era avvicinato molto alla coinquilina, tanto da stuzzicarla con battutine provocanti.

Durante la notte, i due "vipponi" hanno anche dormito insieme.

Il giorno seguente, però, il nobile sembra essere tornato sui suoi passi. Barù non vuole una relazione dentro la casa di Cinecittà, come è convinto che lontano dal GFVip tra i due non nascerà mai nulla. Per questo motivo Jessica Selassié potrebbe avere reagito male alla freddezza del coinquilino.

Il gieffino spezza una lancia a favore della Principessa

Nonostante la discussione delle ore precedenti tra Jessica e Barù, i due si sono ritrovati di nuovo vicini. Nel dettaglio, il nobile ha spezzato una lancia a favore della Principessa dopo averla sentita discutere con la sorella Lulù.

La 23enne ha insinuato che Jessica non prenda mai le sue difese per compiacere il food blogger. Intervenuto nella discussione, il nobile ha smentito Lulù: "Ti voglio bene, ma non prendermi per il c....". Secondo Barù, Lulù dovrebbe ringraziare la sorella che corre sempre ai ripari per i suoi sbagli.