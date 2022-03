Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 7 a sabato 12 marzo ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Zoe non vorrà che Paris lavori alla fondazione Forrester e infatti Paris rifiuterà il lavoro in un primo momento. Poi però, Zende parlerà con Zoe e Carter e convincerà Paris ad accettare il lavoro. Quest'ultima alla fine non andrà via e accetterà di lavorare alla Forrester.

Intanto, Steffy confesserà a Liam di essere incinta.

A questo punto Spencer sarà costretto a dire a Hope della notte di passione con Steffy e poi implorerà la donna di perdonarlo per il tradimento.

Nelle puntate in onda settimana prossima, Steffy Forrester tenterà in ogni modo di convincere Liam Spencer a non confessare a sua moglie Hope, il suo tradimento. Nel frattempo, Paris non accetterà il lavoro alla Fondazione Forrester e sia Carter che Zende saranno molto dispiaciuti per la decisione della ragazza. Invece, Zoe sarà felice del rifiuto di sua sorella del posto di lavoro, in quanto otterrà ciò che voleva.

Intanto, Thomas giurerà ad Hope di essere totalmente cambiato. Allo stesso tempo, Zoe non vorrà assolutamente che sua sorella lavori alla Forrester, ma Zende vorrà che Paris resti e così prometterà alla ragazza che parlerà al più presto con sua sorella.

Poco dopo, anche Carter deciderà di parlare con Zoe, in quanto vorrà fargli cambiare idea, riguardo la situazione di Paris e del lavoro alla Forrester.

Successivamente, Thomas riterrà molto strano che Liam stia sempre a casa di sua sorella Steffy, ma Hope sarà sicura che Liam non la tradirà mai.

Nel mentre, Spencer e la sorella di Thomas decideranno di confessare a Hope e Finn la notte di passione, in cui Steffy è rimasta incinta.

Poco dopo, Liam si ritroverà di fronte ad una sorridente Hope e farà tantissima fatica a trovare le parole per confessargli del tradimento con Steffy. Poi però quest'ultima dirà allo Spencer di essere incinta e l'uomo si ritroverà costretto a confessare alla Logan di aver dormito con Steffy.

Inoltre, anche la sorella di Thomas starà sul punto di dire tutto a Finn.

Intanto, Paris annuncerà a Carter che rifiuterà il lavoro alla Forrester, ma l'uomo continuerà a non comprendere il motivo per cui Zoe non voglia che sua sorella lavori alla fondazione. Poi però, Zende parlerà con Zoe e Carter e farà cambiare idea a Paris che alla fine accetterà il lavoro.

Infine, Liam confesserà ad Hope della notte di passione con Steffy, e poi implorerà la donna di perdonarlo.