Jessica Selassié è la vincitrice di questa sesta edizione del GF Vip. La principessina ha conquistato il titolo di vincitrice e si è portata a casa il montepremi finale di 100 mila euro, di cui la metà andrà devoluto in beneficenza.

Jessica è stata per settimane al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Barù. In tanti hanno sperato che tra i due potesse esserci il trionfo dell'amore ma alla fine non è stato così. Barù ha sempre preferito non sbilanciarsi e quindi non andare oltre, anche se Jessica ancora oggi spera di poterlo rivedere fuori dal reality show Mediaset.

'Ci vogliamo bene', ammette Jessica parlando di Barù dopo la finale del Grande Fratello Vip

La principessina Jessica, subito dopo la finalissima del GF Vip, ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ha fatto un bilancio di questa sua esperienza durata ben sei mesi, all'interno della casa di Cinecittà.

In merito a Barù, Jessica non ha nascosto il suo interesse nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca, augurandosi di poterlo rivedere fuori dalla trasmissione.

"Mi dicevano tutti che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello", ha ammesso la principessina Jessica ormai alla fine di questa lunghissima esperienza che l'ha vista trionfare al GF Vip.

Jessica spera di rivedere Barù dopo la finale del GF Vip 6

"C'è attrazione fisica", ha aggiunto ancora Jessica aggiungendo che Barù le avrebbe detto in diverse occasioni che non intendeva costruire una storia d'amore sotto i riflettori della casa di Cinecittà.

"Ci rivedremo. Se non dovesse accadere, ho la fila fuori", ha chiosato la principessina che sembra sperare in questo incontro con Barù fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

In attesa di scoprire se tale incontro avverrà oppure no, ad avere le idee chiare su quello che succederà è Alessandro Basciano, anche lui ex concorrente di questa sesta edizione del reality show, che ha avuto modo di vederli dal vivo nella casa.

Alessandro Basciano stronca su Jessica e Barù dopo il Grande Fratello Vip 2022

"Secondo me svanirà tutto, visto che non è successo niente in questi mesi", ha ammesso Alessandro Basciano parlando della coppia "mai sbocciata" di questa sesta edizione del GF Vip.

Insomma, secondo il fidanzato di Sophie Codegoni, non ci sarebbero dubbi sul fatto che questa love story tra la principessina e Barù non andrà in porto e che, una volta spenti i riflettori su questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, i due si perderanno di vista e intraprenderanno strade differenti.