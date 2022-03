Alex Belli è stato uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Grande Fratello Vip. L'attore, con il triangolo amoroso creato nella casa con Soleil Sorge e Delia Duran, ha tenuto per mesi i telespettatori incollati allo schermo. Ora che il reality è finito e che lui si è ricongiunto con la moglie Delia, in tanti si stanno chiedendo cosa accadrà tra lui e Soleil, che negli ultimi mesi hanno creato un legame molto forte e importante. A parlarne è stato proprio Alex, in un'intervista a Casa Chi, dove non esclude un suo possibile ritorno nella prossima edizione.

Alex Belli sul rapporto con Soleil: 'Noi funzioniamo'

Alex Belli ha sempre avuto un occhio di riguardo per Soleil Sorge, che ha deciso però di non andare mai oltre con lui. Per lei, ha rischiato di rovinare il suo matrimonio con Delia Duran. L'attore ha sempre parlato di chimica e ora che il reality si è concluso, con la vittoria di Jessica Selassié, in tanti si sono chiesti cosa ne sarà di questo rapporto particolare che hanno costruito nel tempo. "Noi funzioniamo" ha dichiarato Alex Belli, spiegando di non avere certezze al momento su come procederà il suo rapporto con Soleil Sorge. "C'è davvero la chimica artistica" ha voluto aggiungere l'attore, spiegando che hanno trovato una complicità davvero unica.

Alex ha aggiunto che hanno creato un'amicizia stupenda e che è quello che hanno sempre cercato di comunicare al pubblico, nonostante Soleil abbia più volte spiegato che in un momento preciso hanno leggermente sbandato.

Alex Belli pronto a tornare al GF Vip

Tutti coloro che pensavano di essersi liberati di Alex Belli, sbagliano.

L'attore potrebbe essere pronto a tornare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre a portare avanti il suo matrimonio con Delia Duran e a pensare al suo futuro con Soleil Sorge, l'uomo sta anche pensando a un eventuale ruolo nella prossima edizione del GF Vip. L'attore ha spiegato che ora dovrà partire per le Maldive per un servizio fotografico e che vorrebbe tornare a lavorare in qualche fiction televisiva.

"Voglio tornare a fare quello che so" ha dichiarato Alex Belli, spiegando di prendere in considerazione un'eventuale nuova presenza nella prossima edizione del reality show di cui quest'anno è stato sicuramente uno dei protagonisti più amati.

Alex Belli: 'Sono felice abbia vinto Jessica'

"Sono felice per la vittoria di Jessica" ha spiegato Alex Belli, sottolineando che è una ragazza che ha fatto un percorso davvero incredibile. Ha aggiunto di essere stato molto vicino a lei fin dall'inizio del reality. L'attore ha aggiunto di essere anche molto felice per Delia Duran, spiegando che il percorso che hanno fatto insieme è stato sincero e che hanno dato tutti se stessi nel reality. "Questo è stato il nostro GF" ha sottolineato Belli.