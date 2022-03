Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con l'avvincente soap, Il Paradiso delle Signore, giunta alla puntata 129. Nel prossimo episodio non mancano i colpi di scena in grado di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. In particolare, Stefania continua a vivere dei momenti di forte difficoltà. Riuscirà a riconciliarsi con la sua famiglia? Inoltre, sembra che al magazzino la tensione sia in crescente aumento a causa di Dante Romagnoli, il quale vuole mettere il bastone fra le ruote al direttore.

Prime anticipazione su Il Paradiso delle signore

Durante la prossima puntata de Il Paradiso delle signore, in onda domani, 17 marzo, a partire dalle 15:55 su Rai 1, l'attenzione si focalizza ancora sulla difficile situazione di Stefania. Dopo che ha chiesto l'aiuto di Marco - l'unico di cui si fida ciecamente in questo momento - il suo segreto è stato scoperto. Il suo amico le ha offerto un posto in cui rifugiarsi: la foresteria di Villa Guarnieri. Purtroppo, però, Umberto non si è lasciato sfuggire alcun dettaglio sullo strano comportamento del ragazzo. Se, da un lato, è stato molto bravo a proteggere la sua amica e a tenere Gemma all'oscuro di tutto, dall'altro non è riuscito a passare inosservato agli occhi del Commendatore, il quale ha subito scoperto il nascondiglio.

Pertanto, tenendo conto della difficoltà nel trovare un alloggio nell'immediato, decide di darle ancora qualche giorno, dopodiché dovrà lasciare la foresteria.

Cosa tramano Fiorenza e Dante al Paradiso?

Nel frattempo, nel corso del prossimo episodio, proseguono i tentativi di Dante e Fiorenza di ostacolare il direttore del Paradiso.

Questa volta cercano, in tutti i modi, di metterlo in cattiva luce e di fargli fare una pessima figura davanti a tutti. Pertanto, hanno intenzione di boicottare la sfilata che è stata organizzata al Circolo, così da mandare tutto per aria e rovinare l'intero evento.

I colpi di scena non finiscono qui. Infatti, in città giunge la madre di Anna che non fa altro che creare ulteriore tensione tra lei e Salvatore.

Sembrava che le cose tra loro stessero andando meglio, ma adesso tutta la situazione si complica ulteriormente.

Infine, siccome Marco continua a nascondere Stefania all'interno della foresteria, decide nuovamente di rifiutare un ulteriore invito della sua fidanzata. D'altro canto, però, Gemma continua ad avere il timore che la loro relazione stia giungendo al capolinea, così decide di indagare. Si reca personalmente a Villa Guarnieri e raggiunge il suo fidanzato. I due si chiariscono e si danno un bacio. Intanto, però, Stefania vede tutta la scena e decide che è proprio giunto il momento, per lei, di fare le valigie e cercare un'altra sistemazione - almeno finché non avrà digerito tutta la situazione.