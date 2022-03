Ieri sera, 28 febbraio, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF Vip. L’appuntamento di ieri è stato ricco di colpi di scena, come l’eliminazione di Nathaly, un secondo televoto flash che ha visto Alessandro lasciare la casa e tante altre sorprese. Uno dei momenti salienti è stato in studio durante la diretta, quando Katia Ricciarelli ha ricevuto una lettera da parte di Clarissa Selassié in cui la ragazza chiedeva scusa per il suo comportamento e per le frasi pronunciate alla soprano nel corso della scorsa puntata.

Grande Fratello Vip, le lettere di scuse da parte di Clarissa a Katia

Quando Katia è stata eliminata dal GF Vip nella scorsa puntata la sua uscita è stata duramente criticata per la sua freddezza e per la scelta di non salutare alcuni inquilini. Dopo la sua uscita, Clarissa Selassié, sui propri social, aveva espresso la sua felicità dopo l’eliminazione della soprano, con delle frasi molto forti, non piaciute a Signorini. Ieri Clarissa, assente in studio, ha deciso di mandare una lettera di scuse, dicendo: ”Ciao a tutti, vi scrivo per chiarire alcuni aspetti. Nel corso dell’ultima puntata, non è uscito il migliore lato di me e mi dispiace molto. Il mio è stato un ingenuo sfogo liberatorio, dopo tutte le offese ricevute in sei mesi.

Mi rendo però conto che certe parole non vanno utilizzate e potrebbero urtare alcune persone. Nonostante tutto, non vorrei che Katia rimanesse ferita da alcune mie frasi. Chiedo scusa al conduttore, al Grande Fratello e al pubblico. Il mio era solamente un semplice sfogo di una ragazza giovane che non è abituata ad avere un pubblico così vasto”.

Tuttavia, Katia non è sembrata molto toccata da queste scuse.

GF Vip, la reazione di Katia dopo la lettera

Durante la diretta di ieri del GF Vip, Alfonso ha letto pubblicamente le scuse della giovane principessa. Il conduttore, che la nella scorsa diretta ha condannato le frasi di Clarissa, reputandole irrispettose e fuori luogo, si è detto contento di questo gesto della principessa perché risulta di grande maturità.

Signorini ha ribadito anche che non è non è da tutti scrivere delle scuse pubblicamente. A ogni modo, Katia non è sembrata minimamente toccata da queste scuse, dalla lettera e dalle parole del conduttore, e ha continuato sulla sua posizione dicendo: ”No Alfonso, basta con questa recita. Io non posso stare qui a prendermi continuamente insulti. Ho letto che mi hanno dato della brutta, strega, cattiva, razzista, omofoba e di tutto e di più. Quindi inutile che parlo, queste persone mi hanno dato solo insulti e a me non interessa di loro. Voglio stare bene da sola e vivere in salute, inutile fingere questa falsità”.