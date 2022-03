Il Paradiso delle signore 6 giungerà al termine di una settimana importante venerdì 11 marzo e le anticipazioni annunciano molte novità per i protagonisti. Ci sarà tensione a casa Colombo, perché Stefania (Grace Ambrose), dopo aver appreso che Gloria (Lara Komar) è sua madre preferirà non rientrare e rifugiarsi da Irene e Maria (Chiara Russo), ancora ignare di tutto. La signorina Colombo, infatti, riuscirà ad aprirsi solo con Marco (Moisè Curia), mentre Gloria cercherà disperatamente un confronto con sua figlia. Nel frattempo, Maria capirà che non ha più senso mentire e confiderà ad Agnese (Antonella Attili) che la sua storia d'amore con Rocco (Giancarlo Commare) è finita.

Infine, Dante (Luca Bastianello) troverà una soluzione per salvare l'evento di presentazione dei nuovi abiti.

Stefania parlerà soltanto con Marco

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 11 marzo vedrà protagonista ancora Stefania, sconvolta dopo aver saputo che la madre che credeva morta in realtà è Gloria, la capo commessa con cui ha lavorato fianco a fianco per molto tempo. La ragazza si sentirà tradita dalla sua famiglia e non tornerà a casa, ma preferirà restare da Irene e Maria che tuttavia non immagineranno cosa le è accaduto. Stefania, infatti, riuscirà ad essere sincera soltanto con Marco che sarà l'unica spalla su cui riuscirà a piangere e a sfogarsi.

Stefania deciderà di scappare: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 11 marzo rivelano che Gloria tenterà disperatamente di recuperare il rapporto con sua figlia e chiederà un confronto con Stefania. La ragazza, però, non avrà nessuna intenzione di accettare un chiarimento con sua madre e la respingerà in modo brusco.

La figlia di Ezio si renderà ancora conto di non poter soggiornare a casa delle sue amiche a lungo e penserà che l'unica soluzione per lei sia scappare.

Dante salverà l'evento della nuova collezione: anticipazioni puntata di venerdì 11 marzo

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 11 marzo, Maria ripenserà al suo comportamento dopo il suo ritorno da Roma e giungerà alla conclusione di non poter più mentire con Agnese.

Per questo motivo, la giovane sarta si aprirà con la zia di Rocco, informandola del fatto che suo nipote l'ha lasciata e che il suo sogno di sposarsi si è infranto per sempre. Nel frattempo, al Paradiso delle signore tutto sembrerà ormai perduto per la presentazione della nuova collezione alla stampa, ma Dante riuscirà a trovare una soluzione per salvare l'evento che riguarda i nuovi abiti della primavera/estate.