Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e le anticipazioni rivelano che il prossimo giovedì 3 marzo andrà in onda una nuova puntata in diretta su Canale 5.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia verso il finale di questa sesta stagione, premiato dagli ascolti e, nel corso della prossima puntata di prime time, ci sarà spazio per un'altra eliminazione definitiva dal cast dei vipponi che si stanno giocando il "tutto per tutto" per la finalissima.

Prevista una nuova eliminazione dal gioco: anticipazioni Grande Fratello Vip del 3 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda giovedì 3 marzo su Canale 5 rivelano che per un altro dei concorrenti in gara e che sta portando avanti questa avventura nella casa di Cinecittà, arriverà il momento di salutare definitivamente il gioco.

Cinque i vipponi che questa settimana sono finiti al televoto e quindi che rischiano di essere eliminati. Trattasi di Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Giucas Casella, Sophie Codegoni e Davide Silvestri.

5 vipponi a rischio eliminazione dal GF Vip, tra cui Sophie Codegoni

Per uno di loro arriverà il momento di abbandonare la casa del GF Vip e quindi rinunciare definitivamente alla possibilità di accedere alla finalissima e vincere anche il montepremi finale di 100 mila euro.

Chi sarà fatto fuori dai giochi? A rischio, questa volta, c'è anche l'ex tronista di Uomini e donne Sophie che, nel corso dell'ultima puntata ha dovuto salutare il suo fidanzato Alessandro Basciano, eliminato a sorpresa dalla casa di Cinecittà.

E, in vista dell'avvicinarsi di questa finalissima del Grande Fratello Vip, non si esclude che nuove eliminazioni a sorpresa possano esserci anche nel corso della prossima puntata del 3 marzo.

La puntata conclusiva di questa sesta edizione si avvicina sempre più e, in casa, ci sono ancora un bel po' di concorrenti. Il gruppo dovrà essere sfoltito per far sì che si arrivi alla finalissima in 5.

Ancora ottimi ascolti per il Grande Fratello Vip in prime time

In attesa di scoprire quali sono le sorprese e i colpi di scena che gli autori metteranno a punto per questa nuova puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 3 marzo 2022, il reality show continua a volare negli ascolti.

La puntata di questo lunedì 28 febbraio ha segnato un nuovo ottimo risultato dal punto di vista auditel, portandosi a casa una media di circa 3,5 milioni di fedelissimi spettatori in prime time.

Il GF Vip ha registrato una media complessiva del 23% e, durante la messa in onda su Canale 5, sono stati toccati anche picchi del 33,5%, a conferma del fatto che questa edizione sia molto gradita dal pubblico Mediaset.