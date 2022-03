Nella puntata del GFVip, in onda giovedì 10 marzo, c'è stato un botta e risposta tra Alex Belli e Barù. L'ex gieffino non solo ha attaccato il food blogger per i modi con cui si è rivolto alla sua compagna Delia Duran, ma ha anche spezzato una lancia a favore di Jessica Selassié. Secondo il 38enne, Barù l'avrebbe sempre offesa e presa in giro.

Il precedente

Dopo la 47^ puntata, Barù aveva avuto una discussione accesa con Delia Duran. Il diretto interessato non aveva gradito la nomination ricevuta dalla modella sudamericana. Nel corso della discussione, il concorrente aveva ribadito di non voler prendere neanche un caffé lontano dai riflettori con lei e Alex Belli.

Nelle scorse ore, il compagno di Delia aveva pubblicato un tweet contro Barù: "Capisco il tuo umorismo tagliente, ma non condivido la tua cattiveria gratuita". Secondo Alex, lui ha portato nella casa l'amore libero mentre Barù gli atteggiamenti poco consoni al programma. Infine, Belli ha invitato il nobile ad avere rispetto della sua donna.

Lo scontro in diretta

Nel corso della semifinale del GFVip, Signorini ha mostrato a Barù il tweet di Alex Belli. Il gieffino ha ammesso di non comprendere a cosa si stava riferendo. A quel punto ha preso la parola il 38enne e ha fatto notare che neanche lui vuole frequentare il nobile lontano dalla casa di Cinecittà. L'ex gieffino ha spiegato che Barù sembra tutto tranne che un nobile.

Come un fiume in piena Belli ha tirato in ballo Jessica Selassié: "Hai preso in giro Jessica dall'inizio". Poi, il diretto interessato ha commentato i giudizi poco carini pronunciati da Barù verso la principessa: "Quando dici che puzza, tu sei un sudicione". A detta del compagno di Delia Duran, il food blogger userebbe il suo humor anglosassone solamente con le persone "deboli".

In replica all'attacco di Alex Belli, Barù si è domandato di cosa stesse parlando. Poi, il gieffino ha sbottato: "Ripigliati".

Lulù e Delia contro Barù

Nel post-puntata Lulù Selassié e Delia Duran hanno criticato l'atteggiamento di Barù. Secondo la sorella di Jessica, il coinquilino non si sarebbe dovuto permettere di dire che emana un cattivo odore: "Che schifo di uomo, una cosa orribile".

La 23enne ha sostenuto che Gaetani si sia approfittato dell'affetto di Jessica. Inoltre, la diretta interessata ha rivelato di essere delusa per la decisione del pubblico di mandare Barù in finale contro Sophie.

Delia si è detta fiera del suo compagno per avere difeso Jessica. Secondo la modella sudamericana, il vero stratega del GFVip è proprio il nobile. Infine, la diretta interessata ha fatto notare che un uomo non deve mai far piangere una donna né in amicizia né in amore.