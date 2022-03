Al termine della 46^ puntata del GFVip, i "vipponi" hanno commentato le dinamiche. In particolare, Manila Nazzaro si è sentita in dovere di fare un appunto all'amica Miriana Trevisan. Secondo l'ex Miss Italia, la motivazione data ha creato una polemica che poteva essere evitata.

L'accaduto

Al momento delle nomination di giovedì 3 marzo, Miriana Trevisan ha deciso di dare un voto a Soleil Sorge. Nella motivazione la showgirl ha spiegato che non si sentiva di "toccare" nessun altro al tavolo. Poi, ha rincarato la dose: "Non credo a questa Soleil di adesso, molto buona e tranquilla".

Infine, l'ex ragazza di Non è la Rai ha tirato in ballo vecchie ruggini: "Ha screditato me e difeso Katia Ricciarelli quando era indifendibile".

La reazione di Nazzaro

Nel post-puntata, Manila si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Miriana Trevisan. Parlando con Davide Silvestri, la diretta interessata ha confidato che non le è affatto piaciuta la motivazione con cui Miriana ha nominato Soleil. Secondo il giudizio dell'ex Miss, Miriana poteva tranquillamente nominare la sua acerrima "nemica", ma tirare fuori vecchie ruggini e fare nuovamente il nome di Katia Ricciarelli è stato di cattivo gusto. Inoltre, Manila ha precisato che in quest'ultimo periodo, Miriana e Soleil stavano andando d'accordo.

Senza troppi fronzoli, Nazzaro ha detto la sua anche a Trevisan: "Miri hai creato una polemica grossa che secondo me potevi evitare". La diretta interessata ha spiegato all'amica che poteva dare il suo voto alla influencer italo-americana, motivando che non credeva nel buonismo degli ultimi giorni. Manila ha precisato che tra lei e Soleil ci sono stati degli scontri piuttosto duri in questi sei mesi di convivenza "forzata", ma ogni volta parlare di cose del passato già risolte non ha alcun senso.

Manila si sente poco considerata dai suoi compagni

Poco prima, Manila Nazzaro aveva confidato a Davide Silvestri di essere rimasta delusa da un altro episodio riguardante Miriana. Durante la catena di salvataggio, la showgirl è apparsa indecisa su chi salvare tra lei e Sophie Codegoni. Secondo l'ex Miss non aveva senso l'indecisione di Trevisan: "Quello che è successo mi ha lasciato un po' scossa".

La diretta interessata ha precisato che Miriana trascorre parte del suo tempo con lei e non con l'ex tronista di Uomini e Donne.

Amareggiata per la situazione che si stava creando, Nazzaro ha ammesso di sentirsi poco considerata dai suoi compagni d'avventura: "Non mi salva nessuno. Anzi, pensano che sia la più debole". A differenza della showgirl, la 44enne pugliese ha spiegato che lei non avrebbe avuto alcun dubbio su chi mandare al televoto tra Codegoni e Trevisan.