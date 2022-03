Ida Platano a Uomini e donne continua a cercare il vero amore, dopo la conclusione della relazione con Riccardo Guarnieri. Pare però che la dama bresciana non abbia dimenticato il suo ex di cui è tornata a parlare recentemente, ammettendo che ancora oggi, quando si parla di lui, rivive delle sensazioni ed emozioni forti. Che sia ancora innamorata di Guarnieri? A lanciare una frecciatina a Ida ci ha pensato Ursula Bennardo, amica proprio di Riccardo, di cui ha preso le difese.

Ida ricorda il periodo con Riccardo: 'Storia chiusa definitivamente'

A Uomini e donne, Ida Platano continua la sua conoscenza con Alessandro.

La dama però pare esser frenata da mille dubbi e in molti hanno il sospetto che la dama bresciana non abbia affatto dimenticato il suo ex Riccardo Guarnieri. Parte del pubblico pensa addirittura che ne sia ancora innamorata. Di certo è una storia che Ida non ha dimenticato, come confessato proprio dalla dama sulle pagine di Uomini e donne Magazine. Nel dettaglio, Platano ha ammesso di emozionarsi ancora ripensando ai tanti momenti vissuti insieme a Riccardo, ma per l'appunto si tratta di ricordi: "Si tratta sempre di una storia chiusa definitivamente".

Ida, ammette: 'La storia con Riccardo è stata indimenticabile'

"La storia con Riccardo è stata indimenticabile e non la scorderò mai" ha precisato Ida.

Quindi, per la dama bresciana, tutto fa parte del passato. Come tutte le storie importanti, queste rimangono nella memoria e inevitabilmente ogni tanto riaffiorano i ricordi. Anzi, c'è di più, visto che Ida è pure conscia del fatto che Riccardo non la pensi affatto. In effetti l'ex cavaliere tarantino non è più tornato a parlare di Ida.

Di lui si sono perse le tracce e anche quando lo si è tirato in ballo nelle scorse puntate di Uomini e donne, Guarnieri ha scelto di mantenere il silenzio.

Ursula dice la sua su Ida e Riccardo e difende l'ex cavaliere di U&D

Riccardo quindi ha scelto volutamente di non replicare in nessun modo alla sua ex Ida. A parlare di Ida e Riccardo ci ha pensato ora Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta.

La coppia, come noto, è molto amica di Riccardo. Ursula si è detta certa che Guarnieri e Ida si siano amati veramente, peccato che la storia sia poi naufragata. Ursula ha poi difeso Riccardo lanciando una frecciata a Ida, facendo intendere che la dama bresciana abbia cercato sempre di passare come vittima addossando le colpe della rottura a Riccardo. "Credo anche che in tv sia emerso il contrario di ciò che hanno vissuto", ha dichiarato la compagna di Sossio, aggiungendo: "Ognuno dovrebbe mettere in discussione i propri limiti e i propri sbagli. Odio chi fa la vittima e addossa solo colpe agli altri". Oltre a questo, Ursula ha confessato che Riccardo non parla mai della sua ex Ida e, stando a Bennardo, lo farebbe proprio per suo volere, un modo come un altro per andare avanti.