Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip 6 ha trovato l'amore con Federica Calemme. Terminato il reality show, i fan della coppia continuano a chiedere come procede la favola. Di fronte all'ennesimo "fan invadente" l'imprenditore campano ha perso la pazienza. Su Instagram, l'ex gieffino ha precisato che non è il tipo da mettere ogni minima cosa sui social.

L'accaduto

Nella casa del GFVip 6 sono nate alcune coppie: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Lulù Selassié con Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi con Federica Calemme. Mentre le prime due coppie sono molto attive sui social, Gianmaria e Federica sono più restii a mostrare la vita di coppia.

Che cos’è accaduto di preciso non è dato saperlo, ma dalle parole del 36enne campano sembra che l’ex gieffino sia stanco di avere a che fare con i “fan invadenti”.

Lo sfogo dell’ex gieffino

In un lungo post su Instagram, Gianmaria ha spiegato qual è la sua giornata tipica: “Durante la settimana sono in azienda, in viaggio o in riunione con cliente e manager”. Dunque, non c’è nulla di interessante da raccontare ai follower. Il 36enne ha spiegato che anche Federica lavora tutta la settimana. Per questo motivo tutti coloro che mettono in giro cose non veritiere sono stati messi in guardia: “Devo ricevere 100 volte al giorno la stessa domanda”.

Antinolfi ha fatto sapere di essere felice che i fan siano interessati alla sua storia di amore, ma al Grande Fratello Vip ha più volte detto di non essere un tipo social.

L’imprenditore ritiene che bisogna essere presenti sul web il giusto: “Voi pubblicate sui social ogni video, foto o telefonata che fate col vostro partner? Non credo”.

Gianmaria e Federica: come procede dopo il GFVip 6

Gianmaria Antinolfi ha spiegato che con Federica Calemme la relazione procede a gonfie vele. Momentaneamente la coppia riesce a stare insieme solo nel fine settimana, quando riescono a mettere da parte gli impegni di lavoro.

Per esempio la scorsa settimana la coppia si è vista a Roma. Come mai i “GianFede” non hanno postato nulla insieme? A detta di Gianmaria, la coppia non ama mettere in piazza la propria vita privata: sia lui che l’ex gieffina, preferiscono vivere il rapporto lontano dai riflettori. A tal proposito il 36enne ha affermato: “Ognuno vive una relazione a modo proprio”.

Per Antinolfi, una storia d’amore vale molto di più di un post pubblicato sui social. In futuro Gianmaria non sa come andranno le cose con Federica, ma al momento tutto procede nel verso giusto. Infine, il diretto interessato ha spiegato che la coppia non sta prendendo in giro nessuno ma vuole solamente trascorrere più tempo possibile insieme lontano dai pettegolezzi.