Il GFVip è giunto al termine, ma i "vipponi" continuano ad essere al centro del clamore mediatico. Jessica Selassié e Barù, su Twitter, sono stati accusati da alcuni utenti di avere finto un'interesse solamente per ottenere i consensi dei telespettatori. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni visto che i due diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

L'attacco di alcuni utenti

All'interno della casa di Cinecittà, Jessica Selassié aveva ammesso di essere attratta da Barù. Quest'ultimo, però, ha sempre dichiarato di non volere intraprendere una relazione davanti ai riflettori.

Terminato il Reality Show condotto da Signorini, i fan dell'ipotetica coppia si aspettavano un "lieto fine" per i due ex coinquilini. Per il momento, i due "vipponi" hanno solamente cominciato a seguire, su Instagram, l'uno il profilo dell'altro.

A quanto pare, la distanza tra i due sembrerebbe essere finita al centro di una polemica. Su Twitter, alcuni fan dei "Jerù" hanno cominciato a sparare a zero su Jessica e Barù. Alcuni utenti si sono detti delusi. Secondo quanto affermato da un utente, i due potrebbero avere preso in giro tutti. Un altro invece, ha insinuato che Jessica e Barù si siano accordati per pura strategia. Secondo la segnalazione di alcuni telespettatori del GFVip, i due concorrenti potrebbero avere finto un'interesse per attirare l'attenzione su di loro.

Jessica e Barù dopo il GFVip

Ovviamente, si tratta solo di supposizioni. Jessica Selassié, su Instagram, continua a ringraziare i fan per averla capita e portata alla vittoria del GFVip. Barù, invece, continua a pubblicare scatti di notte in cui elogia la sua Toscana.

Nelle prossime ore i finalisti del GFVip registreranno la loro intervista con Silvia Toffanin.

Dunque, tra sabato e domenica potrebbero uscire fuori delle importanti novità sui Jessica e Barù. Non è escluso che i due ex gieffini possano avere riservato delle news per l'intervista di Verissimo.

Soleil Sorge punge i 'Jerù'

Nel frattempo, Soleil Sorge è intervenuta a Casa Chi. Intervistata da Rosalinda Cannavò, la influencer italo-americana ha ammesso di essere felice per la vittoria di Jessica Selassié.

Al tempo stesso, però, sperava che vincesse il programma il suo amico Davide Silvestri: "Penso che sia stato l'unico a non aver peccato con i momenti di sclero".

In merito alle coppie che potrebbero scoppiare subito dopo il GFVip, Soleil ha ironizzato sui Jerù: "Posso dire che la coppia Jessica-Barù è già rotta?" Su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Sorge si è definita la loro "Cupido" quindi ha rivelato che fa il tifo per loro. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, secondo la 27enne, sono molto innamorati. Per Alex Belli e Delia Duran invece, Soleil Sorge si augura che possano ritrovare la serenità che c'era tra loro.