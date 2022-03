Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e, le anticipazioni delle nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Ida Platano che, dopo un periodo di conoscenza con Alessandro, ha scelto di mettere la parola fine al loro rapporto e di voltare pagina definitivamente.

Spazio anche alle vicende del tronista Luca che, in questi nuovi appuntamenti con il programma dei sentimenti, lascerà senza parole le due pretendenti Soraia e Lilli.

Ida volta pagina dopo Alessandro: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nelle nuove puntate previste su Canale 5, per Ida Platano arriverà il momento di dare una sferzata al suo percorso.

Dopo aver versato un bel po' di lacrime per la fine della sua relazione con Alessandro e dopo aver ammesso che si stava innamorando di lui, ecco che la dama deciderà di voltare pagina nuovamente.

Per Ida, infatti, arriverà un nuovo pretendente che sarà in grado di riaccendere i suoi sentimenti, al punto che i due saranno protagonisti subito di una esterna insieme.

Il cavaliere, consapevole del trascorso non proprio facilissimo di Ida, non nasconderà di essere disposto ad aspettare tutto il tempo necessario per permettere alla dama di fare le sue riflessioni e prendere così le sue decisioni in merito a questa nuova frequentazione.

Luca spiazza in studio: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se ci sarà un nuovo lieto fine per Ida, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende del tronista in carica Luca Salatino.

Questa settimana, infatti, ha deciso di portare in esterna la pretendente Soraia, con la quale sembra esserci un bel feeling.

Niente da fare per Lilli che, questa volta, è stata lasciata a casa.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in questi nuovi appuntamenti con il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, Luca si è ritrovato a conoscere anche una nuova pretendente che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Soraia e Lilli deluse dal tronista Luca: anticipazioni Uomini e donne

Il tronista, con la consueta schiettezza che ormai lo contraddistingue, ha ammesso che tra tutte quelle presenti in studio, questa nuova pretendente è sicuramente quella che lo attira di più dal punto di vista fisico.

Insomma una sorta di "colpo di fulmine" per Luca, che non lo ha nascosto e che, in questo modo, ha mandato in confusione Soraia e Lilli, le quali non hanno nascosto la loro delusione.

Del resto, il recente percorso di Matteo Ranieri insegna che anche le ultime arrivate possono avere tutte le carte in regola per conquistare il cuore del tronista di turno.

La bella Valeria, infatti, pur essendo arrivata in studio nelle ultime settimane, ha conquistato Matteo Ranieri che l'ha scelta al "rush finale" contro Federica Aversano, considerata la super-favorita.