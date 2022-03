Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La scoperta di Stefania Colombo (Grace Ambrose), ovvero che Gloria Moreau (Lara Komar) è la mamma, ha destabilizzato non poco la Venere. Avendo difficoltà a metabolizzare il segreto appreso, la figlia di Ezio (Massimo Poggio) ha deciso di fuggire facendo la spola tra la foresteria di Villa Guarnieri, grazie all'aiuto di Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), e la casa delle ex coinquiline Maria Puglisi (Chiara Russo) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa).

Questo segreto potrebbe portare dei problemi anche nella vita amorosa di Ezio e Veronica. Infatti l'uomo potrebbe accorgersi di essere ancora innamorato di Gloria e per tale motivo decidere di ricomporre la sua famiglia insieme alla donna e alla figlia Stefania? La ragazza potrebbe incoraggiare questo ritorno di fiamma oppure no?

Gemma perderà Marco e Veronica potrebbe perdere Ezio

Nelle prossime puntate della fiction daily ideata da Giannandrea Pecorelli, le faccende sentimentali di Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e della figlia Gemma attraverseranno un periodo poco luminoso.

Se per la Venere il destino apparirà segnato, con Marco che la lascerà proprio quando si sarebbero dovuti fidanzare ufficialmente, per Veronica l'evoluzione amorosa del rapporto col compagno Ezio sembrerà più nebulosa, ma di certo non entusiasmante.

La nascita di un bimbo in boutique, che li ha visti entrambi protagonisti nel prestare soccorso alla donna in procinto di partorire, ma anche lo spavento legato alla fuga di Stefania, hanno fatto sì che il feeling amoroso tra Ezio e Gloria riaffiorasse pian piano e ciò non passerà inosservato a Veronica.

Colombo senior, accorgendosi di essere ancora innamorato di Gloria, potrebbe decidere di troncare la relazione con Veronica.

Stefania potrebbe caldeggiare una riconciliazione tra Ezio e Gloria

Se Ezio dovesse lasciare Veronica si aprirebbe l'eventualità di uno scenario che tanti telespettatori stanno attendendo con ansia: il riconsolidarsi della famiglia Colombo.

Dal punto di vista di Stefania, dopo aver trascorso gran parte della propria esistenza senza la madre, la possibilità che Ezio e Gloria possano tornare a formare una coppia le fornirebbe l'opportunità di poter nuovamente godere dell'affetto di una famiglia al completo.

La giovane Colombo, quindi, potrebbe caldeggiare una riconciliazione tra i genitori.