Cambio di immagine per Giulia Stabile: la ballerina vincitrice di Amici 20 e attuale professionista del programma ha deciso di tagliare i suoi capelli optando per una frangia a tendina, seguendo la tendenza moda del momento. Già durante la seconda puntata del serale del talent di Maria De Filippi, i fan della danzatrice romana hanno potuto apprezzare e non poco lo stile della diciannovenne che ha avuto occasione di esibirsi più volte con la sua arte. I capelli sono rimasti comunque molto lunghi ma al liscio questa volta Giulia ha preferito uno styling ondulato: il look è stato promosso in pieno.

Nuova immagine per la ballerina

Dopo Sangiovanni che in occasione del lancio del suo singolo Cielo dammi la luna, ha rasato i suoi riccioli mostrandosi al pubblico con una immagine tutta nuova, anche la fidanzata Giulia Stabile ha seguito la stessa linea cambiando il taglio dei capelli. Stessa maestria nel ballare ma frangia e nuova piega: così la danzatrice si è presentata al suo pubblico. I commenti su Twitter sono stati tutti positivi: la scelta della Stabile è stata condivisa da tutti, anche perché riprende in pieno i dettami della moda del momento.

In più, a completare l'immagine, che la ballerina ha cambiato per la prima volta dal suo ingresso nel mondo dello spettacolo, Giulia si è mostrata sui social per motivi di lavoro con un outfit moderno ma allo stesso tempo sportivo e ricercato: crop top e jeans, declinati in vari tagli e stili, sembrano essere diventati il cavallo di battaglia della giovanissima che ha conquistato il pubblico con la sua arte ma anche con i suoi messaggi di positività ed inclusione ponendosi come esempio della generazione Z.

I messaggi di supporto dal mondo social

Come dimostrano le immagini che Giulia condivide sui social, prosegue senza sosta il duro lavoro per potersi sempre migliorare e crescere nella danza. Al contempo, la romana sembra rispettare e condividere in pieno la scelta fatta con il fidanzato Sangiovanni. I due, infatti, si mostrano sempre meno spesso insieme in modo tale da mantenere la loro relazione privata, senza 'darla in pasto' al Gossip, che già la scorsa estate li aveva travolti loro malgrado portandoli a distaccarsi sempre più dal mondo virtuale in favore della vita reale.

I fan di Giulia continuano a seguirla con affetto e ammirazione. "Sempre perfetta", "Sei una dea, io ti vennero", questo il tenore dei messaggi rivolti a Stabile ma c'è anche chi ipotizza che dietro la scelta di cambiare look ci sia un nuovo progetto lavorativo che attende la giovanissima che in poco tempo ha saputo conquistarsi uno spazio sul piccolo schermo, divenendo un'icona di stile per i coetanei.