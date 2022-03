Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni rivelano che ci saranno dei risvolti importanti legati alla love story tra Marco e Stefania.

I due si ritroveranno al centro dell'attenzione dopo che vivranno un momento di grande intimità insieme e questo porterà il giovane nipote della contessa a prendere una decisione del tutto inaspettata e inattesa, legata alla sua attuale situazione sentimentale con Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Marco e Stefania in intimità

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania e Marco si ritroveranno a vivere un momento particolarmente intenso insieme, che li porterà ad abbandonarsi alla passione travolgente.

Tra i due, infatti, ci sarà un bacio intenso che non passerà affatto inosservato e che riaccenderà la fiamma della passione.

Da quel momento in poi, infatti, cambierà tutto. Stefania si renderà conto di non poter fare a meno di Marco e questa situazione le creerà non pochi problemi, dato che sa benissimo che una possibile relazione tra di loro, scatenerebbe l'ira di Gemma, la sua sorellastra.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui sarà Marco a prendere in mano le redini della situazione.

Stefania e Marco escono allo scoperto e confessano di amarsi?

Il giovane nipote della contessa Adelaide, infatti, deciderà di chiudere definitivamente con Gemma e quindi di mettere la parola fine a questa relazione, che va avanti da un po' di tempo.

E cosa succederà a questo punto? Adesso che la relazione tra Marco e Gemma è giunta definitivamente al capolinea, uscirà allo scoperto con Stefania?

Non si esclude che, nel finale de Il Paradiso delle signore 6, Marco e Stefania possano decidere di uscire definitivamente allo scoperto e quindi di confessare pubblicamente il loro amore.

I due, infatti, potrebbero decidere di non vivere di nascosto la loro relazione e quindi di annunciare alle loro rispettive famiglie, di aver capito di essere innamorati e di voler stare insieme.

Marco e Stefania potrebbero essere costretti ad andare via nel finale de Il Paradiso 6

Una rivelazione che potrebbe causare un vero e proprio terremoto in casa Colombo, dato che Gemma potrebbe ritrovarsi a non voler accettare questa situazione, dato che la sorellastra le avrebbe "portato via" il fidanzato.

Ecco allora che, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, dopo essere venuti allo scoperto, Stefania e Marco potrebbero maturare anche la decisione di uscire di scena insieme e quindi abbandonare Milano.

I due, infatti, potrebbero ritrovarsi costretti a lasciare la città per vivere questa loro relazione alla luce del giorno, ed evitare così di fare del male a Gemma, che non potrebbe accettare mai questa relazione, almeno fino a quando non troverà un nuovo amore.