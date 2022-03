Da pochi giorni si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip che ha visto la vittoria di Jessica Selassié. Nonostante il programma sia terminato da solamente due giorni, il conduttore Alfonso Signorini ha confermato che il reality ritornerà a settembre, sempre su Canale 5. La sorpresa principale potrebbe essere il ritorno nella casa più spiata d'Italia da parte di Alex Belli, come ipotizzato in una sua intervista.

GFVip, Alex potrebbe ritornare nella prossima edizione

Alex Belli è stato indubbiamente il protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip: con la sua teoria sull'amore libero ha infatti fatto appassionare molti fans del reality.

Ospite dell’ultima puntata di “Casa Chi”, condotto da Rosalinda Cannavò, l’attore si è lasciato andare ad alcune confessioni particolari. A Belli è stato chiesto se tornerà o meno nella prossima edizione e lui ha risposto: “Per adesso diciamo che voglio un attimino disintossicarmi e desidero tornare al mio lavoro per far tornare a viaggiare il mio studio. Poi mi piacerebbe tornare sul set di una fiction televisiva, quindi voglio tornare a quello che so fare oltre i reality. Però poi chi lo può dire con estrema certezza? Staremo a vedere”.

Nel prosieguo dell’intervista il compagno di Delia Duran ha rivelato: “Spesso mi dicono di essere stato il vincitore morale di questo Grande Fratello. Tuttavia penso siano frasi fatte, che lasciano il tempo che trovano.

Non posso negare di aver fornito molti contenuti e creato molte dinamiche, ma la stessa cosa vale per Sole e Delia. Loro hanno danzato con me in questo grande percorso”. Alex Belli ha poi espresso il suo parere in merito alla vittoria di Jessica, dicendo di esserne felice dato che è una ragazza che ha fatto un percorso incredibile.

L’attore ha confessato di essere stato molto vicino a lei fin dall’inizio ed è contento dell’esito finale, aggiungendo poi “sono contento anche per la mia Delia, perché il Grande Fratello non è solamente importante per la vittoria finale. Resta anche il percorso fatto tra me e lei, è stato tutto molto bello e abbiamo dato noi stessi, esponendoci e mettendoci in gioco”.

Nathaly racconta la sua esperienza al GF

A dire la sua è stata anche un’altra protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo. Ai microfoni di RTL 102.5 la gieffina ha ammesso: “Io dovevo entrare in casa a settembre, ma non sono riuscita per impegni con mia figlia. È evidente che entrando tre mesi dopo, ti ritrovi a combattere con persone che sono lì da più tempo e vieni quindi penalizzata nei rapporti e nell’immagine verso l’esterno. Tuttavia, sono felice del mio percorso, è stato un viaggio meraviglioso anche a livello interiore. Mi sono messa alla prova in cose nuove: io sono solitaria, mi viene difficile convivere con altre persone. La cosa più difficile è stata fare la doccia con le telecamere addosso, io sono abbastanza riservata.

[Se tornassi indietro] Lo rifarei facendo cose diverse. Mettendomi meno dalla parte di alcuni concorrenti e poi vedere che scherzavano insieme mi ha dato tanto fastidio”. Nathaly ha poi espresso un’opinione sulla sua preferita e ha detto: “Io preferivo Delia Duran. Con Jessica e Davide ho avuto un po’ di discussioni. Jessica? Sicuramente nonostante le divergenze che abbiamo avuto è un esempio per tante ragazze che non credono in loro stesse”.