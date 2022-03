Beautiful viene trasmesso, a partire dal 20 marzo, dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera americana creata da William J. Bell e Lee Philips Bell per il mese di aprile riportano che crescerà la tensione tra Finn e Liam. Nel frattempo Hope non riuscirà a perdonare il giovane Spencer per averla tradita con Steffy. Logan, intanto, troverà conforto nelle parole di Thomas, mentre Steffy apprenderà il risultato del test di paternità: il padre è Liam.

Sconvolta da ciò, la figlia di Ridge penserà di andarsene a Los Angeles, ma il fidanzato la esorterà a non partire. Finn, infine, ammetterà a Steffy di aver falsato il test e chiederà alla ragazza anche di sposarlo.

Le trame della fiction daily statunitense per il mese di aprile anticipano che la tensione tra Finn e Liam crescerà a dismisura. Il medico, dopo aver scoperto che Spencer è stato a letto con Steffy, non riuscirà a sopportare che ci sia una possibilità che il figlio che porta in grembo la fidanzata sia proprio di Liam.

A tal proposito, Finn si convincerà sempre più di non essere il padre del bimbo.

Le anticipazioni della soap opera americana per il mese di aprile raccontano che si scoprirà finalmente il risultato del test di paternità: Steffy è incinta di Liam.

Hope, al contempo, non riuscirà a mettere una pietra sopra all'adulterio subito dal giovane Spencer, trovando invece conforto nelle parole di Thomas.

Il figlio di Ridge, durante i dialoghi con Logan, si dimostrerà capace di saper ascoltare la ragazza oltre a risultare disponibile e gentile ai suoi occhi.

Gli spoiler statunitensi di Beautiful per il mese di aprile rivelano che Steffy, dopo aver scoperto che il bimbo che porta in grembo è di Liam, sarà sconvolta, temendo che tale notizia possa far naufragare per sempre il suo rapporto con Finn.

A tal proposito, Steffy coltiverà il desiderio di lasciare tutto e trasferirsi in pianta stabile a Los Angeles.

Le anticipazioni della soap opera americana per il mese di aprile svelano che Finn, scoprendo che Steffy vuole andare via, le chiederà di non partire in quanto ancora follemente innamorato di lei.

Il medico, inoltre, farà una rivelazione inaspettata alla fidanzata, rivelandole di aver falsato i risultati del test di paternità.

Il dottore, conscio di volersi prendere ogni responsabilità in tal senso, chiederà a Steffy di sposarlo. Steffy convolerà a nozze con Finn o partirà ugualmente per Los Angeles?