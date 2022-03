Beautiful va in onda, a partire dal 20 marzo, dal lunedì al sabato alle ore 13:40 e la domenica alle ore 14:00 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily statunitense per gli episodi da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile rivelano che Finn avrà timore che Steffy possa provare ancora dei sentimenti per Liam, mentre Flo dice a Summer Newman di essere in possesso di informazioni succulente su Sally Spectra. Finn, intanto, dirà alla giovane Forrester di voler continuare la loro relazione, nel frattempo Ridge farà i complimenti a Zende per i progetti legati alla linea HFTF.

Hope, infine, confesserà a Thomas di non essere sicura che riuscirà mai a perdonare l'adulterio del fidanzato.

Liam proseguirà nel chiedere a Hope di perdonarlo per averla tradita

Le anticipazioni della soap opera americana dal 28 marzo al 3 aprile svelano che Liam continuerà a implorare Hope di perdonarlo per averla tradita con Steffy, dicendole di voler stare soltanto accanto a lei.

Finn, intanto, nutrirà qualche timore che la fidanzata possa ancora provare dei sentimenti nei riguardi del giovane Spencer. Il medico, inoltre, si interrogherà sulla possibilità che il bimbo che porta in grembo Steffy possa essere di Liam.

Flo, invece, paleserà a Summer Newman di avere delle informazioni scottati riguardo Sally Spectra, nel frattempo Finn chiederà a Steffy perché la notte in cui lo ha tradito non ha fermato Spencer in tempo.

La figlia di Ridge proverà a rassicurare il partner dicendogli che vorrebbe tanto che il figlio fosse suo.

Thomas, successivamente, sentirà la richiesta di perdono di Liam a Hope e verrà a conoscenza di tutto ciò che è successo.

Ridge sospetterà che tra Zoe e Zende ci sia del tenero

Gli spoiler di Beautiful da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile anticipano che Thomas, dopo che Hope le ha raccontano gli ultimi accadimenti, farà del suo meglio per confortare la ragazza.

Finn, intanto, domanderà a Steffy se si sente pronta a lasciare andare Liam una volta per tutte, mentre Flo e Wyatt interrogheranno il giovane Spencer sul suo strano amore.

A quel punto, Liam deciderà di raccontare a Wyatt di Thomas, del manichino e di ciò che lo ha spinto a finire a letto con Steffy. Quest'ultima, al contempo, sarà entusiasta quando il fidanzato le dirà di voler continuare a la storia d'amore.

Thomas, invece, spingerà Hope a non gettare alle ortiche il suo matrimonio, mentre Wyatt redarguirà Liam per essersi lasciato trasportare dagli eventi.

Ridge, nell'ufficio dell'amministratore delegato, elogerà Zende per i suoi progetti legati alla linea HFTF. Al contempo, Forrester avvertirà che tra Zoe e Zende possa essersi del tenero. Malgrado ciò, Ridge non sentirà quando la ragazza tenterà di far ammettere a Zende quello che prova per le sue nozze con Carter.

Interrogati da Ridge, i due ragazzi creeranno una falsa storia di copertura. Zoe, invece, rimarrà sgomenta ricevendo il testo che Zende le ha inviato la notte della fatidica proposta avanzatale da Carter e gli suggerirà di andarci piano.

Hope, infine, rivelerà a Thomas di non essere sicura di essere in grado di perdonare Liam per averla tradita.