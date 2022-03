Manca ormai sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip ed ormai i concorrenti giocano a carte scoperte, confessando le proprie emozioni. Nella serata del 4 marzo, Giucas Casella si trovava in piscina insieme a Barù e ha cercato di capire quali siano le reali intenzioni dello chef toscano nei confronti della giovane principessa etiope. Lo chef ha fatto delle confessioni che non saranno gradite ai fan della quasi nascente coppia.

GFVip Barù rivela ciò che realmente prova per Jessica

Nonostante nelle ultime settimane i due vipponi del Grande Fratello Vip si siano avvicinati un po’ di più, il rapporto tra i due sembra non voler sbocciare in qualcosa che vada oltre la semplice amicizia.

Giucas si è deciso a fare la domanda diretta a Barù, chiedendogli: ”Ma a te, piace Jessica?” E lui ha risposto: ”Mi piace, ma solo come amica. Tra me e lei non c’è niente e sono io a non volerlo. Mi piace come amica, ci scherzo, ci rido e mi fa piacere stare insieme a lei, però lei vuole di più da me”.

A questo punto l’illusionista ha fatto un’altra domanda allo chef toscano e ha chiesto se frequenterà o meno Jessica anche fuori dalla casa del GFVip e Barù ha risposto: ” Fatemi uscire e respirare. Non penso però che frequenterò Jessica”.

A questo punto i fan dei Jerù possono rassegnarsi in quanto, ancora una volta, Barù è stato chiaro nel dire che tra lui e la giovane principessa non ci sarà mai nulla.

Lo scherzo a Giucas di Barú e Davide e la loro opinione sul possibile eliminato di lunedì 7 marzo

Mentre i tre vipponi si trovavano in piscina, Davide ha deciso di fare uno scherzo a Giucas, dicendogli che il programma si allungherà ancora di qualche settimana e che la finale non andrà più in onda il 14 marzo. Questa volta però, l'illusionista non ci ha creduto e ha detto: ”Stento a crederti questa volta, perché l’altra volta mi hai fatto lo scherzo del telefono e ci sono cascato come uno scemo, questa volta non ti credo.

Mi spiace”.

Dopo il tentativo dello scherzo mai riuscito, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, i vipponi hanno iniziato a fare pronostici su possibili eliminazioni a sorpresa e risultati del televoto della prossima puntata. A porre la domanda è stato Casella, il quale ha chiesto ai suoi compagni chi, secondo loro, dovrà lasciare definitivamente il gioco lunedì.

A rispondere per primo Davide, il quale ha detto:”Secondo me esco io. Jessica e Miriana sono due persone molto forti e amate, mi sa che vado via io”. Pensiero diverso invece da parte dello chef toscano: ”Secondo me ad abbandonare definitivamente il grande fratello sarà Miriana questa volta”. Il pensiero dello chef è condiviso anche da Giucas Casella.